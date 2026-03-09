Mai multe organizații de protecția animalelor au intrat recent în adăpostul de la Uzunu și au descoperit condiții dezastruoase pentru animalele aflate acolo. Medicii veterinari ai ONG-urilor, dar și voluntarii, au rămas șocați de ceea ce au găsit.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Potrivit comunicatului oficial:

„În unele spații, puii de câine sunt ținuți în nămol amestecat cu urină și fecale, stratul fiind atât de gros încât a fost nevoie să se dea cu lopata pentru a putea ajunge la ei. Oricine își poate imagina mai departe în ce stare se află aceste animale.”

Situația juridică și birocrația blochează salvarea

Deși mulți dintre câinii din adăpost se află sub ordine de plasare, situația lor juridică este momentan incertă. ONG-urile atrag atenția că:

„Birocrația nu ține loc de apă, de hrană sau de îngrijire, iar fiecare zi de întârziere înseamnă suferință și vieți pierdute.”

Reprezentanții adăpostului și ai autorităților au îngreunat în mod repetat accesul organizațiilor de protecția animalelor, interzicând chiar și fotografierea condițiilor din incintă, ceea ce ridică întrebări serioase privind transparența.

Implicarea ONG-urilor: ce au reușit să salveze

În ciuda obstacolelor, ONG-urile au intervenit și au preluat mai multe animale pentru a le oferi transport, spații de cazare și sprijin logistic:

Pisicile aflate în incintă

7 câini

Totuși, situația rămâne critică: în adăpost există aproximativ 801 câini, iar evidența clară lipsește. Comunicarea instituțională este aproape inexistentă, iar ONG-urile au fost ținute ore întregi în fața porților fără explicații sau clarificări.

Rolul ONG-urilor nu poate înlocui autoritățile

Organizațiile atrag atenția că nu ele sunt responsabile pentru gestionarea acestor animale:

„Rolul nostru este de sprijin, nu de substituire a autorităților. Dacă nu există transparență, comunicare și un plan clar, există riscul ca aceste animale să ajungă din nou într-o situație incertă.”

ONG-urile și cetățenii au sesizat aceste abuzuri de ani de zile, însă semnalele au fost ignorate sau tratate superficial, până când situația a ajuns la punctul critic de astăzi.

Nevoie de acțiune imediată

Animalele din adăpostul de la Uzunu au nevoie urgentă de ajutor, însă salvarea lor nu poate fi eficientă fără cooperare reală, transparență și asumarea responsabilităților de către autorități. ONG-urile continuă să intervină, dar avertizează că fără implicarea reală a statului, fiecare zi care trece înseamnă suferință pentru animalele captive.

„Societatea civilă nu este un paravan în spatele căruia instituțiile statului își pot ascunde lipsa de acțiune. Colaborarea reală presupune transparență, respect și asumare.”