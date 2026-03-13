Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat, vineri seara, că urmează să lanseze un podcast în perioada următoare, în care să prezinte politicile pe care le are în vedere pentru București.

Într-o postare pe Facebook, ilustrată cu o fotografie în care se văd o pisică și un microfon, edilul a explicat că podcastul va avea loc seara, în afara orelor de muncă și că își propunde să ducă emisiunea în Top 20 la nivel național, până la sfârșitul anului.

“Eu nu am timp, chef și nici nu mă pricep să mă scalâmbăi pe TikTok și să vă captez atenția în trei secunde și să cultiv ura cu live-uri la întâmplare, cum îmi vine.

Dacă vreți să înțelegeți Bucureștiul până în străfundurile sale, să aflați politicile pe care le avem în vedere pentru viitorul apropiat și mediu, să-i vedeți guvernarea și prin ochii mei, ai primarului, nealterată de titluri bombastice și înșelătoare, acest podcast vă este dedicat”, a scris Ciprian Ciucu pe Facebook.

Edilul Capitalei a pozat-o pe Cathy la microfon

Fiind un mare iubitor de animale, Ciucu și-a luat la Primăria Generală o pisică adoptată, pe nume Cathy, care a fost rănită în urma unui accident rutier. Edilul a lăsat-o pe Jessy la Primăria Sectorului 6, unde aceasta s-a adaptat bine, pe considerentul că “nu e ok ca pisicile să schimbe casa”. De asemenea, Ciprian Ciucu are acasă o pisică, pe nume Mira.

Primarul Capitalei susține că nu a stabilit încă un nume pentru noul podcast și nici formatul, dar a dat de înțeles că ar putea face tandem cu un ziarist independent și să includă alți invitați.

“Nu am încă un nume pentru el, nu am încă un format (ex. un tandem cu un ziarist independent care să fie spin doctor, un alt invitat de fiecare dată etc.) și nu am decis dacă să fie live sau înregistrat.

Nu am decis nici o dată la care să îl lansez, dar nu va mai dura mult.

Va fi oricum seara, în afara orelor de muncă și nu m-am hotărât cu ce frecvență.

Îmi propun și o țintă: până la sfârșitul anului să fie în top 20 podcasturi din România.”, a mai precizat Ciucu.

