Sergiu Lozincă, șef al Poliției Animalelor Bihor, a povestit care a fost cea mai grea misiune de când se află la conducerea unității. Iubitor de animale și de oameni, comisarul se dedică de aproape doi ani salvării animalelor, iar acest lucru se vede din rezultatele obținute în ultimul an.

Cea mai grea misiune a comisarului Sergiu Lozincă, șef al Poliției Animalelor Bihor

Cu o experiență de peste două decenii în Poliția Română, comisarul Sergiu Lozincă a oferit un interviu pentru ebihoreanul.ro în care a vorbit despre activitatea sa de la conducerea Poliției Animalelor Bihor, despre cele mai dificile cazuri, dar și despre cum oamenii au o mentalitate greșită și consideră că animalele sunt proprietatea lor.

Întrebat care sunt cele mai frecvente abuzuri ajunse pe masa Poliției Animalelor, înființată de doar cinci ani, Lozincă afirmă că lipsa hranei, a adăposturilor și a serviciilor medicale sunt cele mai grave probleme din județ.

„În mediul rural încă există mentalitatea „e animalul meu, fac ce vreau cu el”. Dar legea care protejează animalele există din 2004 și este clară: animalul nu este un bun, un obiect, este un suflet cu drepturi. Trebuie să aibă hrană adecvată, apă, un loc unde să se adăpostească de vânt, ploaie și să primească îngrijiri medicale, dacă are nevoie”, explică omul legii.

El a explicat toți câinii găsiți pe stradă sunt preluați și, dacă nu au stăpâni, sunt sterilizați, microcipați și dați spre adopție. În cazul în care cineva îl revendică, persoana va fi sancționată.

„Scanăm orice câine găsim pe străzi sau în alte spații, iar dacă nu este microcipat, chemăm autoritatea locală să-l ducă în adăpost. De acolo, proprietarul îl poate revendica, dar este sancționat, pentru că trebuia să își țină câinele acasă. Dacă nu este revendicat sau nu are microcip, câinele este sterilizat, microcipat și dat spre adopție. Cei agresivi pot fi eutanasiați. Dar lumea trebuie să înțeleagă: câinii agresivi au devenit așa din cauza oamenilor, niciun câine nu se naște agresiv”, a mai explicat Sergiu Lozincă.

Abuzurile oamenilor sunt cele mai dificile anchete

Întrebat care a fost cea mai dificilă anchetă la care a participat, comisarul a recunoscut că îi este greu de fiecare dată când are de a face cu situații despre câini cu urechile sau cozile tăiate. El a vorbit și despre un caz îngrozitor, în care un localnic era plătit pentru a spânzura câinii altor oameni.

„Este greu de fiecare dată când anchetăm fapte de cupare a urechilor și codomie, adică amputarea cozii. Cei care fac asta nu înțeleg că este o mutilare a animalului și o infracțiune. Ne spun: „E animalul meu, ce mare lucru i-am făcut?”. Și nici cei din jurul lor nu înțeleg, cred că avem noi ceva cu persoana anchetată.

Un alt caz dificil l-am avut într-un sat din zona Valea lui Mihai, unde un cetățean aparent onest spânzura câini la cererea sătenilor, cu un cablu de oțel, contra unor sume mici de bani. Toată lumea știa asta și mulți apelau la el. L-am prins, am dezgropat cadavre noaptea, și au ajuns cercetați penal atât el, cât și proprietara ultimului câine spânzurat”, a dezvăluit Lozincă pentru sursa citată.

Polițistul încearcă să aplice legea în cel mai blând mod posibil, vorbind cu cetățenii despre conștientizarea îngrijirii corespunzătoare, sterilizării și microcipării. În cazul în care aceștia nu se supun, nu se ferește să aplice amenzi conform legii sau chiar să dea mai departe pe mâna justiției persoanele care nu respectă regulile.

