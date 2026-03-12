Vedeta de televiziune Kim Kardashian a reaprins scandalul și indignarea iubitorilor de animale, după ce a distribuit noi imagini ale cățelușilor oferiți cadou copiilor săi de Crăciun. Asociațiile pentru protecția animalelor au criticat-o aspru.

Kim Kardashian reaprinde scandalul cățelușilor oferiți cadou copiilor săi

În fotografiile publicate pe Instagram de Kim Kardashian apar patru pui din rasa Pomeranian – doi negri, unul crem și unul cu colorat – așezați pe o canapea. În luna decembrie, vedeta a dezvăluit că „fiecare copil a primit câte un cățel”. Acum, lângă fotografie apare textul „Bine ați venit în familie”.

Postarea recentă a reaprins controversele, când organizația pentru drepturile animalelor PETA a criticat gestul. Fondatoarea organizației, Ingrid Newkirk, a declarat că „puii nu sunt jucării de pluș” și că vedeta ar fi putut folosi ocazia pentru a promova adopția animalelor din adăposturi, nu cumpărarea celor de rasă sub formă de moft.

Nu a fost singura care a criticat gestul lui Kim. O parte dintre utilizatorii platformei au sugerat că postarea ar putea fi „rage bait”, adică publicată special pentru a stârni controverse și reacții puternice pe internet. Nu toate reacțiile au fost negative, căci mulți au spus că puii sunt adorabili.

Dezbaterea din online a atras atenția asupra influenței pe care vedetele o pot avea asupra publicului atunci când vine vorba despre adoptarea animalelor sau cumpărarea lor.

