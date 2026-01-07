Organizațiile pentru protecția animalelor au sărbătorit includerea animalelor de companie în strategia Guvernului Britanic împotriva violenței domestice. Aceasta este o recunoaștere importantă că siguranța victimelor de abuz nu poate fi completă fără protecția animalelor lor, notează Vet Times.

Ce urmărește strategia VAWG

Strategia VAWG (Violence Against Women and Girls), publicată în decembrie, își propune să reducă la jumătate violența domestică în următorii 10 ani. Planul include măsuri pentru:

Educație și prevenție

Urmărirea agresorilor

Sprijinirea victimelor

Planul de acțiune asociat include patru măsuri specifice pentru protecția animalelor victimelor de abuz:

Lansarea unui proiect de cercetare despre legătura dintre abuzul asupra animalelor și abuzul domestic.

Colaborarea cu medicii veterinari pentru a identifica semnele de abuz domestic la animale.

Consolidarea sistemului de microcipare a animalelor pentru a proteja datele victimelor.

Creșterea conștientizării serviciilor pentru animalele victimelor, prin parteneriate cu organizații de profil.

Colaborare între ONG-uri și autorități

The Links Group, împreună cu servicii specializate de găzduire temporară a animalelor – Cats Protection Lifeline, Endeavour, Dogs Trust Freedom și Refuge4Pets – s-au întâlnit cu autoritățile pentru a evidenția legătura dintre abuzul asupra oamenilor și al animalelor.

Amy Hyde, manager Cats Protection Lifeline, spune:„Animalele noastre nu sunt doar animale de companie – ele sunt familie. Pentru victimele violenței domestice, știind că animalul lor este în siguranță poate fi diferența între a rămâne acasă sau a căuta un loc sigur.”

Ea adaugă că recunoașterea animalelor în strategia VAWG arată că nimeni nu trebuie să aleagă între propria siguranță și cea a animalului său.

Găzduire temporară pentru animale

Multe adăposturi și locuințe de urgență nu acceptă animale, iar agresorii folosesc animalele pentru a controla victimele în până la 88% dintre cazuri.

Serviciile Links Group oferă găzduire temporară gratuită și confidențială pentru animalele victimelor de abuz, oferind astfel o soluție crucială pentru cei care nu pot pleca de acasă fără a-și lăsa animalele în pericol.

Un sondaj Dogs Trust arată că 95% dintre victime nu vor să plece de acasă fără siguranța animalului.

Creștere semnificativă a cererilor

Serviciul Freedom al Dogs Trust a raportat că, în 2025, numărul cererilor de găzduire pentru animale s-a dublat față de acum cinci ani.

În ultimele 12 luni, Links Group a oferit training gratuit pentru 3.711 profesioniști, inclusiv studenți veterinari, pentru a recunoaște și răspunde la legătura dintre abuzul asupra animalelor și abuzul domestic.

Cercetare viitoare

Universitatea din Bristol, cu finanțare Defra, va studia mai departe legătura dintre abuzul asupra animalelor și decesele cauzate de violența domestică.

Mary Wakeham, cercetător principal, spune:„Scopul este să creăm o abordare integrată care să protejeze toate victimele abuzului domestic – oameni și animale – și să gestioneze mai bine comportamentul agresorilor.”