Bolile de care ne feresc animalele de companie. Câinele și pisica ne eliberează de stres mai eficient decât oamenii / Sunt „doctorii fără halat”

Animalele de companie ne influențează sănătatea și echilibrul emoțional, dar beneficiile trebuie să fie reciproce. Nu doar oamenii trebuie să se bucură de compania lor, ci și câinii, și pisicile merită grijă, afecțiune și un stil de viață sănătos, spun experții.

Beneficiile animalelor de companie în viața noastră

Prezența unui animal de companie în viața noastră reduce tensiunea arterială și nivelul de stres mai eficient decât interacțiunea cu un membru al familiei. În timp, animalele devin refugii emoționale, oferind sprijin constant și siguranță, potrivit onlinelibrary.wiley.com.

Pe de altă parte, și ele apreciază atenția și timpul petrecut împreună, însă există un echilibru fin între afecțiune și suprasolicitare. Mângâierile excesive și lipsa spațiului personal le generează anxietate sau comportamente agresive. Chiar și împărțirea patului cu animalul de companie aduce atât avantaje, cât și riscuri, cum ar fi tulburările de somn sau alergiile, scrie Science Direct.

Construirea relațiilor cu animalele de companie

Construirea unei relații armonioase este esențială atât pentru proprietar, cât și pentru animalul de companie. O legătură pozitivă om-câine/pisică este una care recunoaște responsabilitatea proprietarului pentru bunăstarea și starea de bine a animalului. În schimb, relațiile disfuncționale provoacă traume și agresivitate.

Este important să dresăm animalele de companie folosind metode care ajută la cultivarea unui parteneriat pozitiv între om și animal. Acest lucru poate ajuta, de asemenea, atât proprietarul, cât și animalul de companie să aibă o perspectivă mai optimistă asupra vieții. Cercetările au arătat că dresajul prin întărire pozitivă, spre deosebire de metodele bazate pe pedepse, este cea mai bună abordare pentru fericirea animalelor.

Relațiile puternice dintre om și câine/pisică pot fi adesea observate la animalele de asistență și terapie. Acestea sunt asociate cu îmbunătățiri ale independenței și stării de bine. Mângâierea și interacțiunea cu animalele de companie de terapie sunt benefice pentru pacienți deoarece reduc plictiseala și ajută la ameliorarea depresiei.

O legătură specială cu animalul necesită răbdare, responsabilitate și înțelegere. Dresajul blând, bazat pe recompense și jocuri, stimulează cooperarea și întărește legătura afectivă, spre deosebire de metodele punitive și traumatizante.

Mersul pe jos pentru sănătate

De asemenea, câinii și pisicile facilitează interacțiuni sociale neașteptate. O plimbare simplă cu animalul de companie oferă ocazia de a cunoaște oameni noi, iar proprietarii sunt mai puțin predispuși la singurătate.

În parcuri sau la evenimente pet-friendly, câinii și pisicile devin un catalizator natural pentru legături sociale și emoționale. Plimbările dese reprezintă cea mai simplă formă de mișcare, benefică atât pentru animale, cât și pentru stăpâni. În cazul patrupedelor asigură sănătate fizică și stimulare mentală, iar oamenii sunt mai puțin stresați, au o condiție fizică bună și scade riscul unor afecțiuni cronice.

Medicii veterinari sunt de acord că talia medie a animalelor de companie este din ce în ce mai mare. Acest lucru imită ceea ce se întâmplă în populația umană, iar dieta și exercițiile fizice sunt doi factori majori care contribuie la acest lucru.

Incidența obezității la câinii de companie, dar nu și la pisici, este legată de talia proprietarului, ceea ce sugerează o relație cauzală cu stilul de viață. Așadar, stăpânii tind să afecteze neintenționat sănătatea animalelor de companie din cauza acelorași obiceiuri alimentare nesănătoase.