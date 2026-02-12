Ciprian Ciucu a adoptat o pisică și la Primăria Capitalei, după ce, la Primăria Sectorului 6, a avut-o pe Jessy. Acum aceasta din urmă a fost „înlocuită” cu Cathy, felina cu care edilul Bucureștiului a avut o chimie încă de la început.

Ciprian Ciucu și-a luat pisică și la Primăria Capitalei

Într-o postare pe pagina sa de Facebook, Ciprian Ciucu a anunțat că și-a luat o colegă de birou, încăperea fiindu-i prea mare. Edilul a recunoscut că a simțit o mare atracție față de pisicuță, iar sentimentul i-a fost împărtășit de Cathy.

Din păcate, felina a suferit un accident, dar a fost salvată, iar acum se recuperează în Primăria Capitalei, devenind noua mascotă a instituției.

„Ea este Cathy și de astăzi vom împărți biroul meu pentru că și așa este prea mare. A fost “chimie” între noi la prima vedere, după câteva minute mi-a tors în brațe. S-a instalat deja și acum suntem în perioada de acomodare. Din păcate a suferit un accident de mașină, medicii veterinari au operat-o și i-au reconstituit şoldul. De aceea are blănița așa, dar îi va crește repede”, a scris Ciprian Ciucu pe pagina sa de socializare.

