Ciprian Ciucu își dorește o pisică și la Primăria Capitalei, însă siguranța ei îl îngrijorează serios: „Iubesc pisicile și cățeii, dar mi-e frică să nu sară și și să ajungă în trafic”

Noul primar al Capitalei, Ciprian Ciucu, își dorește o „mascotă” felină la Primăria București. Susține că vrea să adopte o pisică abandonată, însă spune că siguranța ei este pe primul loc și se teme ca aceasta să nu ajungă „direct pe Elisabeta”.

Primăria Capitalei ar putea avea o pisică-mascotă

Noul edil al Capitalei, Ciprian Ciucu, nu exclude ca Primăria Municipiului București să aibă în viitor o pisică adoptată, după exemplul de la Sectorul 6, unde Jessy a devenit mascota neoficială a instituției.

După ce pisica Jessy a rămas la Primăria Sectorului 6, primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat sâmbătă, 20 decembrie 2025, că vrea o felină și la PMB. Edilul a precizat că a văzut deja o felină abandonată și ar putea să fie „mascota” primăriei Capitalei.

Ciprian Ciucu spune că a găsit deja o pisică abandonată, dar se teme pentru siguranța ei

„Am văzut o pisică foarte drăguță și m-am gândit să o iau, dar mi-e teamă să nu sară de la balcon și să ajungă în trafic. Îmi doresc o mâță, pentru că iubesc pisicile și cățeii, însă trebuie să fie în siguranță. O pisică mai mică s-ar adapta mai bine. Mi-e frică să nu sară, sar chiar pe Elisabeta. Deci trebuie să fim atenți la siguranța ei”, a explicat edilul, notează Mediafax.

În timp ce se pregătea pentru tranziția către Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu a fost întrebat ce se va întâmpla cu una dintre cele mai simpatice prezențe ale administrației din Sectorul 6: pisica Jessy, devenită de-a lungul anilor un simbol neoficial al instituției și o mică vedetă pe rețelele sociale. Răspunsul primarului a fost ferm: Jessy rămâne acasă.

Jessy rămâne la Primăria Sectorului 6

Potrivit lui Ciucu, felina, obișnuită cu mediul actual, nu ar suporta bine o mutare: „Pisicile nu e bine să schimbe locul, să schimbe casa, și pentru ea, care are acces la curtea primăriei, nu ar fi foarte bine dacă și-ar muta casa. Probabil vom găsi o altă pisică. Sunt multe pisici micuțe și fără părinți, abandonate”.

Mereu prezentă în curtea instituției sau în pozele angajaților, Jessy a ajuns să fie foarte îndrăgită de comunitate. Așa s-a transformat, aproape firesc, într-o mascotă a Primăriei Sectorului 6.

Legătura dintre Ciprian Ciucu și Jessy a ajuns cunoscută publicului larg în perioada premergătoare campaniei electorale. Actualul primar al Capitalei a relatat că fotografia sa oficială de campanie a fost decisă în urma unei consultări pe Facebook. Printre opțiuni s-au numărat o ținută cu cravată, o variantă sportivă cu o minge de baschet sau portrete formale, însă fanii au ales imaginea în care Ciucu apare cu Jessy în brațe. Pisica a fost găsită într-o stare fragilă, în scara unui bloc și adoptată ulterior de angajații primăriei.