Intergrupul pentru Bunăstarea şi Conservarea Animalelor din cadrul Parlamentului European a transmis în data de 3 martie o scrisoare oficială Ministrului Afacerilor Interne şi preşedintelui ANSVSA prin care a semnalat o criză sistemică în gestionarea câinilor fără stăpân din România şi a solicita o schimbare urgentă de direcţie în politicile publice, transmite Agerpres.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

În documentul transmis autorităţilor române, europarlamentarii atrag atenţia asupra faptului că în România există “o situaţie profund îngrijorătoare şi care ridică serioase probleme de bunăstare a animalelor, etică şi sănătate publică” şi că “există o neconcordanţă critică între angajamentele României privind bunăstarea animalelor şi aplicarea ordonanţei privind eutanasia după 14 zile, care permite eliminarea la scară largă a animalelor sănătoase”.

Intergrupul arată că există dovezi privind funcţionarea unor modele de tip “kill for profit”, în care contractori privaţi operează sub acoperirea unor contracte municipale finanţate din bani publici, în timp ce sistemul nu a reuşit să reducă numărul animalelor de pe străzi şi că potrivit Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii şi ICAM, uciderea în masă a câinilor este ineficientă în controlul populaţiei canine.

Europarlamentarii cer implementarea programelor TNVR

Intergrupul Parlamentului European solicită adoptarea urgentă a unui cadru coerent pentru gestionarea populaţiei canine, care să includă implementarea programelor TNVR – Capturare, Sterilizare, Vaccinare şi Returnare, precizând că aceste programe abordează cauzele biologice ale creşterii populaţiei şi reprezintă o strategie dovedită ştiinţific pentru stabilizarea pe termen lung a populaţiilor de câini fără stăpân, înlocuind actualul model bazat pe ucidere.

FNPA subliniază că mesajul transmis de Intergrupul Parlamentului European confirmă ceea ce organizaţiile de protecţie a animalelor susţin de ani de zile: exterminarea câinilor nu rezolvă problema, ci o perpetuează.

Organizațiile pentru protecția animalelor susțin schimbarea de strategie

“Scrisoarea Intergrupului pentru Bunăstarea şi Conservarea Animalelor transmite un mesaj extrem de clar: politicile bazate pe capturare şi ucidere sunt nu doar crude, ci şi ineficiente. Singura abordare responsabilă şi eficientă este prevenţia prin sterilizare şi programe de sterilizare, vaccinare, returnare şi educaţie. România trebuie să înlocuiască un model costisitor şi inuman cu unul modern, bazat pe ştiinţă şi responsabilitate faţă de animale şi comunitate. Viitorul gestionării câinilor fără stăpân este prevenţia prin sterilizare, nu exterminarea”, a declarat Carmen ARSENE, preşedintele FNPA.

PETA Germania salută apelul Intergrupului şi este de acord că eutanasia în masă a câinilor nu este o soluţie, cu atât mai mult cu cât acest lucru se face adesea într-un mod incorect din punct de vedere etic, ci într-un mod care economiseşte costuri, câinii fiind supuşi unor acte de cruzime. Eutanasia trebuie interzisă ca mijloc de reducere a numărului de câini şi să fie înfiinţate centre de sterilizare – conceptul în acest sens există de mult timp, iar costurile sunt infinit mai reduse” – menţionează Sylvie BUNZ, Director proiecte la PETA Germania.

Mesajul transmis de Intergrupul din cadrul Parlamentului European marchează clar direcţia în care trebuie să evolueze politicile publice din România: politici bazate pe dovezi ştiinţifice , prevenţie prin sterilizare, transparenţă în utilizarea fondurilor publice şi respect real pentru bunăstarea animalelor.