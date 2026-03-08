Aplicația de îngrijire a animalelor de companie Rover se adaptează la o nouă realitate: mulți dintre cei mai tineri utilizatori ai săi sunt pasionați de pisici.

Tinerii preferă pisicile

În timpul pandemiei de coronavirus, mulți oameni au adoptat câini, pisici și alte animale de companie. Cei cu locuri de muncă, care le permiteau să lucreze de acasă, s-au bucurat adesea de companie și, fără a face naveta, aveau mai mult timp să scoată câinele la plimbare sau să folosească un indicator laser pentru o pisică energică, scrie Business Insider.

Acum însă, Rover înregistrează tot mai multe solicitări din partea iubitorilor de pisici, a declarat CEO-ul Brent Turner. Tendința este deosebit de pronunțată în rândul utilizatorilor din Generația Z , a spus el.

„Adopțiile de câini s-au redresat mai lent, în timp ce adopțiile de pisici au evoluat foarte repede”, a punctat Turner.

Pentru Generația Z, mulți dintre ei fiind la începutul carierei, pisicile reprezintă o barieră mai mică în calea deținerii de animale de companie.

Dintre toate grupurile demografice, deținerea de pisici a crescut cea mai mult în rândul Generației Z – 18% – și al bărbaților din generația Y – 24% – în 2024, potrivit unui raport publicat anul trecut de Asociația Americană a Produselor pentru Animale de Companie.

Mulți proprietari de animale de companie au arătat că sunt dispuși să cheltuiască bani pe companionii lor, fie că este vorba de hrană mai bună sau de o jucărie nouă, chiar dacă limitează cheltuielile în alte domenii, cum ar fi călătoriile.

În ianuarie, Rover a răspuns acestei cereri plătind o sumă secretă pentru Meowtel, o aplicație care oferă servicii de cat-sitting, cu accent pe vizite la domiciliu, o strategie despre care compania spune că este atractivă pentru proprietarii de pisici, care, în general, sunt reticenți în a-și ține animalele de companie în casă.

Servicii noi pentru proprietarii de animale

Compania oferă, de asemenea, servicii de îngrijire suplimentară pentru animale de companie printr-un parteneriat cu Bright Horizons, o companie care le oferă părinților servicii de îngrijire a copiilor. Turner a declarat că parteneriatul a câștigat teren pe măsură ce toți mai mulți oameni s-au întors la birou.

Cea mai nouă ofertă a Rover include sesiuni private de dresaj pentru câini. Turner susține că măsura urmărește să împiedice trimiterea câinilor în adăposturi din cauza problemelor de comportament.

„De asemenea, îi oferă lui Rover șansa de a stabili o relație cu proprietarii de animale de companie atunci când aceștia adoptă pentru prima dată un câine”, a precizat el. „Ne oferă o interacțiune cu animalele de companie la o vârstă timpurie”, a conchis Turner.