La sanctuarul de urși din Zărnești, județul Brașov, fiecare zi înseamnă o nouă șansă pentru animalele care au trăit mulți ani în condiții greu de imaginat. Unele au fost ținute captive, altele – rănite sau au rămas orfane, iar multe poartă încă urmele traumelor din trecut.

În prezent, în sanctuar trăiesc nu mai puțin de 128 de urși, cu vârste cuprinse între un an și 38 de ani, fiecare cu propria poveste tristă. Pentru a le asigura hrană, tratamente și îngrijire, administratorii au lansat o campanie de donații, prin care oricine poate ajuta cu un simplu SMS la 8845 în valoare de 2 euro.

Masa urșilor, momentul preferat al zilei la sanctuarul de la Zărnești

Ora mesei este momentul în care chiar și cei mai apatici urși devin energici. Mere, pere, chifle sau carne, toate sunt delicii pentru animalele salvate, însă înseamnă costuri mari pentru sanctuar.

Potrivit administratorilor, întreținerea unui singur urs costă între 7.000 și 9.000 de euro pe an, iar cheltuielile cresc considerabil atunci când animalele au nevoie de tratamente sau intervenții medicale.

Costuri și mai mari pentru urșii bolnavi sau pui

Pentru urșii care au nevoie de îngrijiri speciale, costurile cresc.

„Costurile sunt și mai mari pentru urșii care au nevoie de îngrijiri medicale sau pentru puiuții de urs care au nevoie de mâncare specifică lor, pentru ei, tratamente, vaccinuri, deparazitări, sterilizări, absolut tot ceea ce înseamnă introducerea lor în sanctuar. Costurile acestea foarte mari sunt susținute în exclusivitate de noi, cu ajutorul iubitorilor de animale” a explicat reprezentantul Asociației “Milioane de Prieteni”, Paula Ciotloș”, a precizat Paula Ciotloș, reprezentantă Asociația Milioane de Prieteni, la TV.

Un loc unde urșii învață din nou să trăiască

Sanctuarul se întinde pe aproape 70 de hectare de pădure, unde urșii pot trăi într-un mediu cât mai apropiat de cel natural. Acolo, animalele salvate învață treptat să se comporte ca în sălbăticie și să uite, pe cât posibil, suferințele din trecut. Locul este vizitat frecvent de turiști din întreaga lume, care vin să vadă urșii salvați și să afle poveștile lor.

„A fost foarte drăguț, foarte informativ, de aceea am venit în special alături de copii. Bănuiesc că este o experiență benefică pentru ei. […] Cred că ceea ce fac ei este un lucru nobil”, a spus o turistă venită din Pakistan.

Apel către iubitorii de animale

Sanctuarul este administrat de organizația nonprofit Asociația Milioane de Prieteni, iar majoritatea cheltuielilor sunt acoperite din donații și contribuțiile celor care iubesc animalele.

„Dacă toți ne-am uni într-o cauză, cu sume foarte mici, cu renunțare știu eu la o bere, la o prăjitură am putea face lucruri mari și în România s-a dovedit de altfel că oamenii au suflet și că oferind din puținul lor putem face lucruri deosebite” a spus Cristina Lapis, președintele Asociației “Milioane de Prieteni”, a declarat Cristina Lapiș, președinta asociației.