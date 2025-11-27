Mulți iubitori de câini cred că, atunci când vine vorba despre îmbăiere, totul se rezumă la apă caldă și un șampon potrivit. De fapt, este nevoie de atenție și înainte și după baia propriu-zisă. Ce înseamnă acest lucru? Îngrijirea corectă începe înainte ca blana să fie udată și continuă după ce cățelul a fost scos din cadă. Este vorba despre câțiva pași pentru a menține pielea sănătoasă și de a preveni iritațiile, nodurile dureroase și acumularea murdăriei, potrivit NBC News.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Primul gest corect este perierea. Indiferent de rasă, câinele ar trebui periat înainte de baie pentru a elimina firele moarte și pentru a descâlci nodurile. Specialiștii subliniază că, în cazul raselor cu blană lungă, perierea prealabilă nu este opțională, ci obligatorie. Iar dacă blana este deja foarte încâlcită, niciun produs nu va rezolva problema acasă. În astfel de situații, doar un groomer profesionist poate rezolva în mod corect situația.

Clătirea, eficientă dacă se face de trei ori

Clătirea este la fel de importantă ca spălarea propriu-zisă. După ce a fost distribuit șamponul și a fost masată ușor pielea, este esențial să fie îndepărtată perfect orice urmă de produs. Poate părea surprinzător, însă se recomandă trei clătiri cu apă curată, urmate de o a patra clătire cu apă rece. Clădirea cu apă rece calmează pielea și reduce riscul de mâncărime.

Un alt pas adesea ignorat este aplicarea unui balsam sau a unui tratament care hidratează. Mulți proprietari cred că doar oamenii au nevoie de balsam, însă nici animalele nu trebuie lipsite de hidratarea blănii. Produsele concepute pentru câini ajută la prevenirea smocurilor, redau strălucirea naturală a blănii și reduc aderarea prafului și a murdăriei (mai ales la rasele cu blană lungă sau deasă).

La fel de important este să fie evitate complet produsele destinate oamenilor. Șampoanele pentru oameni, oricât de blânde ar fi, pot afecta pH-ul natural al pielii animalelor. Asta înseamnă că astfel de produse usucă pielea și pot duce la iritații sau la pierderea uleiurilor naturale care protejează blana. Cu alte cuvinte, nu trebuie folosite decât produse formulate special pentru câini.

După baie, un spray pentru descurcarea blănii poate fi de mare ajutor, în special pentru animalele cu blană bogată. Acesta previne formarea smocurilor și face perierea ulterioară mai ușoară și mai confortabilă pentru animal.