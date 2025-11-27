Comunitatea iubitorilor de animale demonstrează, încă o dată, că atunci când vine vorba de protejarea ființelor fără voce, solidaritatea poate schimba lucrurile. Peste 245.000 de semnături au ajuns în Parlamentul României pentru a cere modificări legislative care să ofere o protecție reală animalelor din țara noastră, anunță Asociația Save our Paws într-o postare pe Facebook.

Un aport important vine din partea platformei Totul pentru Animale, unde s-au strâns peste 24.000 de semnături. Cifra este o dovadă clară că românii sunt tot mai preocupați de bunăstarea animalelor și că presiunea publică are puterea de a influența deciziile politice.

Lupta continuă până în ziua votului

Deși numărul de semnături este impresionant, organizațiile de protecție a animalelor și voluntarii subliniază că lupta nu s-a încheiat. Până în ziua votului, este esențial ca presiunea publică să rămână puternică, iar vocea iubitorilor de animale să fie auzită.

Animalele nu pot cere singure ajutor. Nu pot protesta, nu pot trimite petiții și nu pot explica suferința prin care trec. Noi suntem vocea lor, iar fiecare semnătură este o declarație că ne pasă și că ne dorim o societate mai dreaptă, mai empatică și mai responsabilă.

Două petiții esențiale pentru bunăstarea animalelor

Pe platforma Totul pentru Animale, cei care doresc să se implice pot semna două petiții importante:

Petiția pentru modificările legislative în protecția animalelor – vizează înăsprirea pedepselor, îmbunătățirea instrumentelor legale și intervenții mai eficiente în cazurile de abuz, neglijență sau exploatare.



Petiția pentru interzicerea petardelor și artificiilor în orașe – o măsură crucială mai ales în perioada sărbătorilor, când mii de animale domestice și sălbatice suferă din cauza zgomotelor extrem de puternice.

Link-ul către petiții este disponibil aici: totulpentruanimale.com/petitions

Fiecare semnătură contează

Campaniile pentru protecția animalelor nu depind doar de organizații, ci de fiecare dintre noi. O semnătură în plus poate înclina balanța în Parlament, poate schimba o lege și poate salva vieți.