Viralul zilei | Legătura adorabilă dintre un pudel și stăpânul său: cățelul dat în carusel, în timp ce omul său îl păzește cu grijă (VIDEO)

Un video devenit viral arată legătura adorabilă dintre un pudel și stăpânul său. În timpul unei plimbări prin parc, cei doi au făcut o oprire și în zona jucăriilor pentru copii.

Legătura dintre un pudel și stăpânul său a înduioșat internetul

Imaginile postate de Daily Mail Animals arată cât de simpatici sunt cei doi și ce mult se iubesc unul pe altul. O persoană a surprins momentul în care cățelul stă pe unul dintre căluții de jucărie ai unui carusel rotativ exact ca un copil, cu lăbuțele pe mânere, pentru siguranță.

Numai el știe cât de fericit este în timp ce se rotește, în timp ce stăpânul său îl învârte – dar nu prea tare, și îl supraveghează constant. Ba mai mult, omul său îi oferă timpul de care are nevoie pentru a se distra și îi oferă și un gest de afecțiune, mângâindu-l pe cap atunci când ajunge în dreptul său.

Nu doar că imaginile sunt adorabile, dar și comentariile arată că mulți stăpâni de câini și-ar dori să aibă activități similare cu animăluțele lor.

