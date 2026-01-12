Viralul zilei | O bunicuță îi tricotează cățelușei sale pulovere și cojoace de iarnă. Cum a reacționat blănoasa (VIDEO)

Un video emoționant arată cum o bunicuță îi tricotează cățelușei sale pulovere și cojoace, numai bune pentru vremea rece de iarnă. În ceea ce o privește pe blănoasă, aceasta își arată recunoștința în cel mai adorabil mod.

O bunicuță îi tricotează cățelușei sale pulovere de iarnă

Imaginile cu cele două în această ipostază adorabilă fac deja înconjurul internetului. Postarea a fost publicată pe Facebook de Laila Abdel Hafiz, o actriță îndrăgită a noii generații.

În imagini se poate observa cum „mamaie” își ține cățelușa în brațe în timp ce îi aranjează hăinuța tricotată cu grijă. Nu doar că puloverul i se potrivește ca turnat, dar și culorile îi pun în valoare culoarea blăniței aurii.

Și pentru că „defilarea” în puloverul cu floricele și ciucuri nu a fost suficientă, bunicuța a arătat cum îi stă cățelușei și cu un cojocel pufos creat, la rândul său, de propriile mâini. Și acesta îi vine patrupedului foarte bine, acesta din urmă privind foarte mândru la cameră atunci când este prezentat.

„Pare că mamaie și-a găsit muza andrelelor ei”, se arată în descrierea clipului care a adunat aproape 10.000 de aprecieri.

„Să porți sănătoasă tot ce ți-a făcut buni! Ești foarte elegantă, mușcăcioaso!”, „Doamne, ce scumpete, iar mamaia, ce să mai zic? Mânuțe de aur”, „Bravo, mamaie! Ce hăinuțe frumoase la cățelușă”, sunt doar câteva dintre comentariile de la postarea care laudă nu doar talentul bunicii, ci și frumusețea lucrărilor și blândețea blănoasei care își arată recunoștința prin îmbrățișări și pupici umezi.

