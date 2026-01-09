Viralul zilei | Mieunatul unei pisici căreia îi era dor de omul său a fermecat internetul (VIDEO)

Mieunatul prelung și tremurat al unei pisici căreia îi era dor de omul său a fermecat internatul. Un video surprins de stăpâna felinei a adunat milioane de aprecieri, distribuiri și comentarii.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Mieunatul viral al unei pisici care se simțea singură acasă

Imaginile virale au fost postate pe pagina de TikTok AFVofficial și arată o stăpână care imediat ce introduce cheia în broasca ușii pentru a intra în casă, prietena ei blănoasă reacționează destul de sonor.

Fără să spună un cuvânt, pisica știe ca stăpâna ei a venit acasă după o zi lungă la serviciu. O întâmpină cum nu se poate mai fericită, iar pe măsură ce cobora vioaie scările, mieunatul ei limpede tremura de fericire.

Ajunsă la picioarele omului său, felina a continuat să miaune, parcă întrebând cum a fost ziua sa și ce i-a adus bun de afară, drept recompensă că a așteptat cuminte acasă să revină. Primul „premiu” a fost o serie rapidă de mângâieli din partea stăpânei.

Aproape toate comentariile vorbesc despre mieunatul special al felinei din videoclip. Unele persoane chiar își amintesc despre propriile pisici, care au un comportament similar atunci când vin acasă după o zi lungă de lipsit de lângă ele.

Citește și: