Pisica superstar cu milioane de vizualizări: povestea muzicianului care transformă sunetele animalelor în hituri, pornind de la un simplu mieunat (VIDEO)

„În urmă cu patru ani am făcut o melodie cu o pisică și viața mea s-a schimbat pentru totdeauna”, mărturisește pe Facebook David Scott, muzician, producător și artist parodic sud-african, cunoscut publicului din întreaga lume sub numele de The Kiffness.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

A făcut o melodie cu o pisică și i-a schimbat viața pentru totdeauna. Povestea muzicianului The Kiffness

Fondator și solist vocal al trupei The Kiffness, David Scott a reușit să transforme sunete aparent banale, de la mieunat, lătrat, vocalize de păsări sau fragmente de voce umană, în piese virale. Din trupă mai fac parte Mathew Gold (voce), Mvelo Shandu (bas), Raiven Hansmann și Clem Carr (clape și saxofon).

Pisica de la care a pornit totul

Fascinația publicului pentru The Kiffness a început cu „Lonely Cat”, o colaborare construită în jurul vocalizărilor unui motan pe nume George. Piesa îmbină voce umană, instrumente cu coarde, clape și percuție într-un tempo de trei-patru, creând o atmosferă hipnotică și emoționantă.

George ridică ochii spre cer și își punctează dilema existențială cu un simplu și memorabil „Hello?”, dar suficient pentru ca internetul să se îndrăgostească iremediabil.

O adevărată orchestră de animale

Succesul nu l-a limitat pe The Kiffness la pisici. Haiku, un husky cu un urlet aproape ancestral, a devenit protagonistul piesei „Ancient Husky Melody”, un omagiu adus câinilor.

În „Losing My Mind”, scena este furată de Lulabelle, un teckel cu „sirenă” încorporată, acompaniată de un chihuahua fără nume care face twerking.

„Opera Dog” are o notă dramatică: un câine își examinează existența și pune întrebarea universală: „Sunt un băiat bun?”. Iar pentru cei care au nevoie de alinare, Ginger, o nimfă, oferă un leac împotriva tristeții în piesa „Kookee Kookee”.

Orice sunet poate deveni muzică

Melodiile lui David Scott sunt un amestec intuitiv și eclectic de house sud-african, Mbaqanga inspirată din cultura Zulu, muzică electronică mongolă, reggae caraibian, rap american, dar și valsuri sau cha-cha.