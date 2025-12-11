Ne iau în serios pisicile când vorbim cu ele? Adevărul științific despre ce cred felinele când încercăm să le imităm mieunatul

Animalele de companie pot fi foarte sensibile la semnalele și comunicarea umană. Numărul tot mai mare de cercetări privind abilitățile cognitive și sociale ale pisicilor arată clar că ele ne înțeleg la fel de bine ca și câinii. Dar ne iau ele în serios când imităm un mieunat?

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Oamenii au dorit mereu să vorbească limba animalelor și să comunice cu diferite specii. Cu toate acestea, imitarea perfectă a limbajului animalelor nu este o sarcină ușoară. Indiferent cât de complicat este să reproducem frecvența sau intensitatea exactă a unui sunet cu un sistem de vocalizare diferit, nu putem uita că sistemele de comunicare ale diferitelor specii merg dincolo de sunete. De exemplu, prin utilizarea semnalelor chimice olfactive și vizuale.

Este posibil să vorbești cu animalele?

Deși nu putem vorbi cu animalele în limba lor, comunicarea între specii este reală, iar animalele noastre de companie sunt experte în a ne înțelege. Pisicile, în special, sunt capabile să perceapă rapid sunete, mișcări și alți stimuli vizuali. Odată ce percep un stimul, sunt incredibil de pricepute la asocierea consecințelor acestuia, fiind și motivul pentru care pot învăța rapid cuvinte precum numele lor sau sunete ce indică faptul că este timpul să mănânce.

Pisici vs. câini

Un studiu a demonstrat că pisicile sunt capabile să înțeleagă o persoană care arată spre un obiect, chiar mai bine decât câinii. Cu toate acestea, câinii răspund mai bine la aceste gesturi, demonstrând o mai mare disponibilitate de a coopera cu oamenii. Descoperirea confirmă convingerea că felinele sunt mai independente.

De ce miaună pisicile

Mieunatul unei pisici provine inițial dintr-o emoție specifică, cum ar fi foamea, furia sau entuziasmul. Comportamentul nostru, de exemplu, acordându-i atenție, întărește adesea acest mieunat.

Fie dintr-un reflex de imitație, fie din intenția de a vorbi în limba lor, în multe ocazii, oamenii emit un mieunat atunci când vor să comunice cu o pisică. Și, deși acest sunet ar putea capta interesul pisicii și i-ar stârni curiozitatea, este puțin probabil să înțeleagă ceea ce încerci să-i transmiți doar prin sunet.

Este important să ne amintim că animalele au propriul sistem de comunicare, bazat pe semnale vizuale, olfactive și auditive specifice speciei lor. Deși ai putea stabili o anumită conexiune cu animalul tău de companie imitând unele dintre aceste comportamente, înțelegerea sa va fi întotdeauna limitată la propriul său cadru de referință.

Pisica știe că nu ești o felină

Mulți oameni susțin că animalul de companie induce liniște. Însă această idee subestimează capacitatea câinilor de a ne înțelege și dezvăluie o lipsă de cunoștințe despre specie.

La fel ca și câinii, pisicile sunt foarte pricepute la înțelegerea limbajului și a semnalelor umane. În loc să încerci să fii o pisică sau un câine pentru a comunica cu animalul tău de companie, este important să înțelegi cum să comunici într-un mod pe care pisica ta îl poate înțelege, fiind conștient de faptul că ești om și nu membru al speciei lor.

Fiecare pisică este unică

Fiecare animal de companie este unic, cu propriile experiențe și personalitate. De aceea este important să ne adaptăm comunicarea la preferințele și nevoile specifice ale fiecărui animal. Este esențial să dedicăm timp înțelegerii preferințelor și semnalelor sale particulare. Observarea este cel mai bun instrument, așa că acordă-ți timp să-ți înțelegi pisica și vei putea comunica cu ea mai eficient.

Rolul învățării

Folosirea recompenselor și a laudelor atunci când câinele sau pisica ta răspunde corect la indiciile tale nu numai că întărește comportamentul pozitiv, dar consolidează și încrederea.