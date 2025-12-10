Ce nu-ți spune nimeni despre cafenelele cu animale. Deși sunt tot mai populare, ascund un mare dezavantaj: pun presiune uriașă pe speciile vulnerabile

Cafenelele unde oamenii pot sta alături de animale precum vidre, capibara și șerpi au devenit virale în Japonia, dar această tendință aparent inofensivă, care pare să apropie animalele de oameni, poate reprezenta o amenințare pentru unele specii.

În cartierele aglomerate din Tokyo, precum Harajuku, epicentrul modei și culturii alternative din capitala japoneză, este obișnuit să vezi cafenele ale căror atracții principale nu sunt mâncărurile, ci animalele cu care poți interacționa în timp ce savurezi un ceai sau o bere.

„În zilele noastre, cafenelele cu animale de companie și exotice sunt foarte populare în Japonia și mulți oameni le vizitează. Proprietarii nu cred că afacerea lor este legată de riscul de dispariție a faunei sălbatice sau de comerțul ilegal, dar este un motiv de mare îngrijorare”, a declarat Mayako Fujihara, profesor la Centrul de Cercetare a Faunei Sălbatice al Universității din Kyoto, pentru EFE.

O modă virală cu efecte devastatoare

Această tendință în plină expansiune ar putea crea publicului impresia înșelătoare că animalele sălbatice pot fi tratate ca animale de companie, dar, de fapt, poate duce la consecințe grave pe termen lung pentru unele specii.

O cerere mai mare de animale exotice pentru a fi folosite în cafenele ar putea încuraja traficul ilegal de specii din țările învecinate din Asia de Sud-Est. Regiunea reprezintă un sfert din comerțul ilegal cu animale sălbatice la nivel global, conform unui studiu din 2019 al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE).

Creșterea comerțului ilegal „ar avea un impact negativ asupra biodiversității în viitor”, a explicat Fujihara, în special în cazul speciilor protejate sau pe cale de dispariție, care ar putea ajunge să dispară.

Studiul la care a participat Fujihara a comparat ADN-ul provenit de la vidre din diferite regiuni ale Thailandei cu probe provenite din cafenele exotice, grădini zoologice și acvarii din Japonia.

„Vidrele din grădinile zoologice prezintă origini thailandeze, dar cele din cafenele corespund mai des genotipurilor găsite în zonele cu risc ridicat de comerț ilegal din Thailanda și animalelor confiscate de vama japoneză în aeroporturi”, a spus ea.

Relaxare pentru oameni, stres pentru animale

Unii proprietari văd aceste cafenele ca pe o afacere profitabilă, în timp ce alții cred că munca lor contribuie la conservarea și îngrijirea acestor specii, oferind, totodată, clienților oportunitatea de a interacționa cu animale rare și de a promova apropierea de ele.

„Totuși, aceste cafenele nu sunt grădini zoologice sau acvarii, iar condițiile în care sunt ținute animalele sunt diferite de cele din habitatul lor natural”, a declarat expertul de la Universitatea din Kyoto.

Animalele din aceste cafenele trăiesc în captivitate, în spații mici, închise, cu puțin spațiu de mișcare și unde oamenii le ating, le îmbrățișează și le mângâie, ceea ce le poate crește semnificativ nivelul de stres.

Mai mult, „consumul de alimente și băuturi în apropierea acestora poate crește riscul de transmitere a bolilor între oameni și animale”, a subliniat Fujihara, adăugând că, dacă proprietarii de cafenele doresc să ajute animalele și să le aducă mai aproape de public, ar trebui să caute modalități mai potrivite de a face acest lucru.

În acest sens, Japonia nu are o lege specializată care să reglementeze funcționarea cafenelelor pentru animale, ceea ce duce la o mare îngrijorare în rândul experților din acest sector.

Fujihara este încrezător că publicul va deveni conștient de riscurile asociate cu animalele din cafenele, ducând la o aplicare mai strictă a legii și la îmbunătățirea eforturilor de conservare a faunei sălbatice.