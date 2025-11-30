Primul studiu cantitativ despre comportamentul câinilor. Cum recunoști instant un câine dominant / Interpretarea greșită distruge relația cu animalul tău de companie

În primul studiu cantitativ privind comportamentul de statut al câinilor domestici, cercetătorii olandezi au identificat și clasificat comportamentele canine asociate cu dominanța și supunerea. Cercetarea, publicată în revista PLOS ONE, oferă date importante pentru oamenii de știință.

Studiu despre comportamentul câinilor

Cercetătorii au descoperit că și conceptul de dominanță se aplică inclusiv câinilor domestici și că anumite comportamente, indiferent de context, sunt indicatori buni ai statutului câinelui.

„Cel mai bun indicator pentru evaluarea statutului la o pereche de indivizi, precum și pentru poziția în grup (ordinea în clasament), este supunerea, nu agresivitatea”, a declarat cercetătoarea principală, Joanne van der Borg, biolog comportamental la Universitatea Wageningen din Olanda.

„Cel mai bun semnal formal de supunere este mișcarea cozii, adesea demonstrată în combinație cu lingerea gurii. Coborârea posturii este cel mai bun indicator de statut pentru majoritatea relațiilor. Poziția cozii este cea mai informativă parte a corpului câinilor pentru evaluarea statutului în relații”, a explicat specialista.

Lecții pentru proprietarii de câini

Janice Lloyd, lector universitar senior în Comportamentul Animal la Universitatea James Cook, a declarat că relația de dominare-supunere există doar atunci când câinele se supune constant celuilalt.

„Odată ce relația este stabilită, aceasta este întărită prin posturi de avertizare și întâlniri ritualice agresive, mai degrabă decât prin lupte în toată regula”, a spus ea.

Agresivitatea și dominanța socială nu sunt același lucru, a completat specialista, adăugând că manifestările posturale pot oferi mai multe informații despre statut și rang decât agresivitatea în sine.

„Cred că este important de menționat că lucrarea a analizat dominanța prin intermediul unor măsurători comportamentale și că a fost utilizată ca variabilă. Nu este sigur dacă «conceptul de dominanță» este util pentru a explica agresivitatea câine-câine sau agresivitatea câine-om”, a punctat Lloyd.

„Deși există relații de dominare-supunere între câinii de companie (și probabil pisici), este posibil să nu existe o ierarhie liniară, deoarece animalele pot avea ranguri similare, iar un animal va păzi doar ceea ce este important pentru el”.

Sfaturile oamenilor de știință

Modelul dominanță-supunere nu este atât de relevant pentru majoritatea comportamentelor pe care proprietarii de câini le doresc de la patrupedul lor.

„Majoritatea comportamentelor agresive observate la câini sunt cauzate de frică și/sau anxietate, mai degrabă decât de dominanță”, a mai subliniat experta.

Indiciile vizuale care indică frica includ clipitul, linsul, întoarcerea, depărtarea și, dacă amenințarea percepută nu este îndepărtată, mârâitul, pocnitul și, eventual, mușcătura, potrivit oamenilor de știință.

„Sfatul meu este ca proprietarii de câini să învețe cât mai mult posibil despre limbajul corpului canin și să evite să-și pună câinii în situații în care «scara agresivității» s-ar putea intensifica. Dacă stăpânii cred că un anumit câine are o «trăsătură de dominanță» care îl determină să atingă un rang înalt, acest lucru ar putea duce la tehnici coercitive și bazate pe pedepse, astfel încât proprietarul să încerce în mod eronat să-i «arate câinelui cine este șeful», ceea ce poate exacerba problema și ruina relația dintre proprietar și animalul de companie”, au conchis cercetătorii.