Când au decis pisicile să se apropie de oameni și să devină animale de companie. Un mister vechi de milenii, în sfârșit rezolvat de geneticieni

În stilul lor caracteristic, pisicile nu s-au grăbit deloc să decidă când și unde să devină animale de companie. Conform ultimelor dovezi științifice, trecerea de la prădător sălbatic la animal de casă s-ar fi produs mult mai recent decât se credea și într-un loc diferit.

Noile dovezi științifice rescriu complet istoria pisicilor

Un nou studiu, publicat în revistele Science și Cell Genomics, bazat pe oase descoperite în situri arheologice sugerează că pisicile au început apropierea de oameni abia acum câteva mii de ani în Africa de Nord, nu în Levant, scrie BBC.

„Sunt peste tot, facem emisiuni TV despre ele și domină internetul. Relația pe care o avem azi cu pisicile începe cu adevărat acum circa 3.500 – 4.000 de ani, nu acum 10.000 de ani”, a declarat prof. Greger Larson de la Universitatea Oxford.

Toate felinele domestice de azi provin din aceeași specie, adică pisica sălbatică africană, susțin oamenii de știință. Cum, unde și când au renunțat pisicile să fie sălbatice pentru a dezvolta o legătură strânsă cu oamenii a fost mult timp un mister pentru cercetători.

Începutul prieteniei pisicii cu omul a început în Africa de Nord

Pentru a-l desluși, experții au analizat ADN extras din oase de pisică găsite în situri arheologice din Europa, Africa de Nord și Anatolia. Oasele au fost datate, iar ADN-ul, comparat cu fondul genetic al felinelor moderne. Așa au putut afla că domesticirea pisicii nu a început odată cu apariția agriculturii, în Levant. Ci s-a produs câteva milenii mai târziu, undeva în Africa de Nord.

„În loc să se întâmple în zona în care oamenii se așezau prima dată și practicau agricultura, pare că vorbim de un fenomen mult mai specific Egiptului”, a precizat prof. Larson.

Descoperirea se potrivește cu tot ce știm despre civilizația faraonilor: o societate care venera pisicile, le reprezenta în artă și le mumifica.

Felinele populează Europa de aproximativ 2.000 de ani

Odată ce blănoasele au început să fie asociate cu oamenii, au fost transportate în lume, apreciate ca animale și ca vânători de dăunători. Surprinzător, pisicile au ajuns în Europa în urmă cu aproximativ 2.000 de ani, mult mai târziu decât se credea. Au călătorit prin Europa și au ajuns în Anglia odată cu romanii, după care, treptat, s-au îndreptat spre est, de-a lungul Drumului Mătăsii, până în China.

În prezent, pisicile sunt răspândite în toate colțurile lumii, cu excepția Antarcticii. Potrivit cercetătorilor, o specie de pisică sălbatică a trăit o vreme în preajma chinezilor, cu mult înainte ca pisicile domestice să apară în zonă. Este vorba despre pisica leopard, de dimensiuni mici, cu pete asemănătoare leopardului, care a trăit circa 3500 de ani în așezări umane din China.

Cum a apărut rasa Bengal

Oamenii și pisicile leopard conviețuiau fără să se afecteze reciproc, susține prof. Shu-Jin Luo de la Universitatea Peking din Beijing: „Pisicile-leopard aveau de câștigat trăind în apropierea oamenilor, iar oamenii fie nu erau afectați, fie le apreciau ca prădători naturali ai rozătoarelor”.

Acestea nu au devenit niciodată animale domestice și continuă să trăiască în sălbăticia asiatică. Totuși, pisicile leopard au fost încrucișate cu cele domestice, rezultând rasa Bengal, recunoscută oficial în anii 1980.