Unde va fi înmormântată Brigitte Bardot. Apropiații își iau rămas bun de la marea actriță a cinematografiei franceze

Apropiaţii actriţei Brigitte Bardot, decedată duminică la vârsta de 91 de ani, sunt aşteptaţi la Saint-Tropez pentru a organiza funeraliile vedetei în acest mic port la Mediterană, unde “BB” ducea o viaţă simplă, departe de reflectoare şi de controverse, scrie Agerpres.

Funeraliile lui Brigitte Bardot vor avea loc miercuri, 7 ianuarie, la biserica Notre-Dame de l’Assomption din Saint-Tropez, în sudul Franţei. Ceremonia va fi urmată de o înmormântare privată şi confidenţială, a declarat Fundaţia Brigitte Bardot. Slujba de la biserică va fi transmisă pe ecranele din port şi din centrul Place des Lices. După înmormântare este planificat un omagiu public la care pot participa localnicii din Saint-Tropez şi admiratorii actriţei, a explicat Fundaţia.

Brigitte Bardot a murit la 91 de ani

Deja se aud voci care cer preşedinţiei franceze un omagiu naţional, similar celui acordat în 2017 cântăreţului Johnny Hallyday. Cert este că “BB” voia să fie îngropată la La Madrague, proprietatea pe care o cumpărase la sfârşitul anilor ’50, devenită la fel de legendară ca actrița.

În această “casă de pescari, lăsată aşa cum era”, după cum o descria ea însăşi, a murit duminică dimineaţă, la vârsta la 91 de ani, avându-l alături pe soţul ei, Bernard d’Ormale.

Ultima dorință a vedetei

“Prefer să fiu înmormântată acolo decât în cimitirul din Saint-Tropez, unde o mulţime de nenorociţi ar putea vandaliza mormântul părinţilor şi bunicilor mei”, spunea actriţa pentru cotidianul Le Monde în 2018. Este posibil însă să fie înmormântată în cimitir, potrivit unei surse apropiate, citate de AFP. Deocamdată nu a fost anunţată nicio dată.

Pe de altă parte, Wendy Bouchard, prietenă apropiată, susține că Brigitte Bardot „va fi înmormântată în grădina ei de lângă mare”, în Saint-Tropez, înconjurată de câinii ei.

„Aşa a dorit ea şi dorinţa ei va fi respectată. Să fie îngropată lângă cei pe care i-a iubit, animalele sale. Animalele au salvat-o. De mică, a crescut alături de aceste animale. Afecţiunea pe care poate nu a primit-o în sânul familiei i-a fost oferită de animale”, a explicat prietena ei.

Funeralii pentru marea actriță a cinematografiei franceze

Echipa Fundaţiei Brigitte Bardot, dedicată protecţiei animalelor, marea cauză a vieţii sale, pentru care a părăsit cinematografia înainte de împlinirea vârstei de 40 de ani, se îndreaptă spre departamentul Var, unde este prevăzută o reuniune cu autorităţile locale, potrivit aceleiaşi surse.

O eventualitate care îi deranjează pe unii localnici: “Dacă va fi îngropată în cimitir, o să avem iar autocare cu turişti”, s-a plâns o locuitoare din Saint-Tropez, care nu a dorit să îşi ofere numele. “Când mergem la cimitir la morţii noştri, suntem deranjaţi de toţi cei care caută mormintele lui Eddie Barclay şi Pierre Bachelet şi îşi fac selfie-uri aiurea. Este un cimitir, nu o discotecă”, a mai spus femeia, care îşi plimba câinii.

Brigitte Bardot a jucat în circa 50 de filme

În jurul portului, cufundat în toropeala iernii, domină liniştea. Doar câţiva localnici, aşezaţi la mesele cafenelelor la soare, deapănă amintiri despre actriţă. Accesul la La Madrague este în continuare blocat de jandarmi, iar pe o simplă barieră au fost depuse câteva buchete şi jucării de pluş, a constatat o jurnalistă de la AFP.

La chioşcuri, cotidianul local Var-Matin titrează “Et Dieu rappela la femme”, o trimitere la filmul turnat aici, ” Et Dieu… créa la femme” (“Şi Dumnezeu…a creat femeia”), care a propulsat-o pe Brigitte Bardot în lumina reflectoarelor în 1956. În total, actriţa a jucat în circa 50 de filme.

