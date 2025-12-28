EXCLUSIV | Brigitte Bardot a murit la vârsta de 91 de ani / Anchetă: Cum s-a schimbat sprijinul Fundației Brigitte Bardot în România. De ce se retrag partenerii externi din susținerea adăposturilor (FOTO)

Brigitte Bardot, emblema cinematografiei franceze și ferventă apărătoare a drepturilor animalelor, fondatoarea Fundației Brigitte Bardot, a murit la vârsta de 91 de ani, astăzi, 28 decembrie 2025. Actrița a înființat fundația în anul 1986 pentru protecția animalelor.

Încă din luna mai 2025 am aflat că Fundația Brigitte Bardot se retrage treptat din ajutorul acordat timp de mulți ani în România. Iată ce ne-a răspuns directorul de presă al fundației.

Stimată doamnă,

Din păcate, doamna Brigitte Bardot nu va putea răspunde la întrebările dumneavoastră.

Îmi pare rău, însă vă propun să rămânem în contact.

Pe curând!

Bruno Jacquelin

Director Presă & Relații Publice

Fundația Brigitte Bardot

28 rue Vineuse, 75116 Paris

Sprijinul oferit adăposturilor de animale din România de către Fundația Brigitte Bardot pare să fi cunoscut schimbări semnificative în ultimii ani, potrivit informațiilor obținute de redacția noastră în urma discuțiilor cu mai multe asociații de protecție a animalelor din țară. Dacă la începutul anilor 2000 unele adăposturi beneficiau de cantități considerabile de hrană, estimate de surse la aproximativ 1.500 de kilograme per transport, în prezent, aceste cantități ar fi scăzut, în unele cazuri, la aproximativ 500 de kilograme, iar cu alte organizații colaborarea ar fi fost întreruptă complet.

Reprezentanții mai multor adăposturi susțin că, pe lângă reducerea sprijinului material, condițiile impuse pentru acordarea ajutorului s-au înăsprit. Printre cerințele invocate se numără solicitarea bilanțurilor financiare, documente administrative suplimentare și controale mai frecvente în adăposturi. Deși aceste măsuri pot fi interpretate ca forme de responsabilizare și transparență, unele organizații locale afirmă că ele au devenit greu de îndeplinit, mai ales în lipsa unui sprijin financiar constant.

În lipsa ajutorului extern, multe adăposturi spun că se confruntă cu dificultăți majore în asigurarea hranei și a îngrijirii de bază pentru animalele abandonate, în condițiile în care finanțarea publică este limitată sau, în unele cazuri, inexistentă.

Rolul Fundației Brigitte Bardot în România

Implicarea Fundației Brigitte Bardot în problematica câinilor fără stăpân din România datează de la începutul anilor 2000, când celebra actriță franceză a criticat public politicile de eutanasiere promovate de autorități și a susținut sterilizarea și adopția ca soluții alternative. În 2013, Brigitte Bardot a revenit în spațiul public românesc, adresând o scrisoare deschisă președintelui de atunci, Traian Băsescu, în care contesta legea ce permitea eutanasierea câinilor neadoptați și critica modul de gestionare a problemei maidanezilor.

Care este rolul Extru-Can în această colaborare

Într-un context în care sprijinul extern pentru adăposturile de animale este tot mai des pus sub semnul întrebării, rolul companiilor care asigură suport logistic devine esențial pentru a înțelege mecanismul real al ajutorului oferit. Una dintre aceste companii este Extru-Can, partener al Fundației Brigitte Bardot de peste două decenii, o colaborare care, potrivit declarațiilor oficiale, se desfășoară în limite strict definite.

Potrivit informațiilor furnizate redacției noastre, Extru-Can are un rol exclusiv de producător și distribuitor al hranei pentru animale solicitate de Fundația Brigitte Bardot. Compania nu intervine în procesul decizional privind alocarea ajutoarelor și nu stabilește ce adăposturi beneficiază de hrană, în ce cantități sau pe baza căror criterii.

Extru-Can subliniază că toate deciziile legate de criteriile de acordare a hranei către adăposturi aparțin exclusiv Fundației Brigitte Bardot, compania având o implicare strict logistică în această colaborare.

Confirmarea rolului strict logistic al companiei vine și din partea conducerii Extru-Can. Într-o declarație oferită redacției noastre, Mariana Rus, director general al Extru-Can, precizează:

„În ceea ce privește colaborarea cu Fundația Brigitte Bardot, o colaborare de peste 20 de ani, mă văd nevoită să vă îndrum către personalul fundației, deoarece toate informațiile solicitate de dumneavoastră nu ne aparțin și nu ne revin nouă spre a fi comunicate mai departe, respectiv cele legate de criteriile de acordare a hranei către adăposturi. Rolul nostru este de producător și distribuitor al hranei solicitate de fundație.”

Adăposturile sprijinite de Fundația Brigitte Bardot

Fundația Brigitte Bardot a fost, pentru o perioadă, unul dintre puținii parteneri internaționali care au susținut concret adăposturi din România, oferind ajutor material într-un context în care resursele interne erau aproape inexistente.

Sub protecția anonimatului, un reprezentant al unei asociații pentru protecția animalelor ne-a declarat că relația cu Fundația Brigitte Bardot s-a încheiat amiabil, după câțiva ani de sprijin, însă în ultimii ani colaborarea a devenit mai dificilă, întrucât fundația solicita rapoarte fiscale, efectua vizite în adăposturi și impunea criterii legale de funcționare, condiții care nu au fost acceptate de toate organizațiile din România, „într-un context în care mulți își doresc sprijin fără a îndeplini toate obligațiile legale”.

Mărturia Mihaelei Maier, fiica Lidiei Maier, fondatoarea Fundației Fiducia din Reghin, povesteste parcursul multor adăposturi românești: începuturi construite pe sacrificiu personal, ani de sprijin extern esențial și, în cele din urmă, retragerea treptată a partenerilor internaționali, cu speranța ca responsabilitatea să fie preluată de autorități și comunitățile locale.

Fiica d-nei Lidia Maier, fondatoarea Fundației Fiducia din Reghin, declarație în exclusivitate pentru Pets&Cats

Mihaela Maier: „Adăpostul de câini fără stăpân a fost înființat de mama mea, Lidia Maier, în anul 2000, dintr-o nevoie profundă de a ajuta animalele abandonate, într-o perioadă în care protecția animalelor era aproape inexistentă în România.

La început, mama a pornit singură, din proprie inițiativă, cu multă energie și determinare. A cumpărat un teren care era, la acel moment, o groapă de gunoi plină de sticle și deșeuri. A curățat locul pas cu pas și a construit prima cușcă, apoi încă una, și tot așa. A umblat foarte mult, a bătut drumuri, a cerut ajutor și a reușit să creeze, în timp, un adăpost care a ajuns să găzduiască între 100 și 300 de câini.

În primii ani, activitatea adăpostului a fost susținută și printr-o colaborare cu Asociația doamnei Brigitte Bardot. Prin această colaborare am primit, lunar, hrană pentru câini, un sprijin extrem de important într-o perioadă în care resursele locale erau aproape inexistente. Mama a ajuns inclusiv la Brașov, unde a intrat în contact direct cu reprezentanți ai sediului și ai adăpostului, construind relații bazate pe respect și dorința comună de a ajuta animalele.

Colaborarea a durat câțiva ani. În urma unei vizite făcute la Reghin și după aproximativ 3–4 ani de sprijin, partenerii externi au transmis că, din acel moment, atât cât au putut oferi a fost oferit și că responsabilitatea ar trebui preluată de autorități și de resursele locale. Colaborarea s-a încheiat amiabil, cu mulțumiri reciproce pentru ajutorul acordat.

Mama mea a continuat însă munca, cu aceleași sacrificii și cu aceeași implicare, demonstrând că protecția animalelor nu este doar un proiect, ci o misiune de viață. Din păcate, ea s-a stins din viață în anul 2023, dar moștenirea ei rămâne vie prin tot ceea ce a construit și prin fiecare animal salvat.

Consider important să se vorbească deschis despre rolul ajutorului extern în România, despre începuturile grele ale adăposturilor și despre oamenii care au pus bazele acestui domeniu înainte ca el să fie recunoscut sau sprijinit instituțional. Povestea mamei mele este, din păcate, povestea multor salvatori de animale din această țară,” a încheiat Mihaela Maier din Reghin.