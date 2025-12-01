Câinele adoptat, supranumit Grinch, este testat ADN, iar rezultatul o lasă fără cuvinte pe stăpână. Ce rasă este, de fapt, patrupedul ei, clipul are milioane de vizualizări (VIDEO)

Când Chief a fost adoptat dintr-un adăpost de animale, noilor proprietari li s-a spus că este un metis de terrier. Dar odată ce câinele s-a acomodat în noua lui casă, stăpâna a început să se întrebe dacă acest lucru este adevărat.

Blana de Grinch l-a făcut celebru pe câinele Chief

Ea bănuia că ar putea fi un metis de border collie. Un medic veterinar a avut o altă idee, ghicind un metis de Airedale Terrier. O mare parte a confuziei se reducea la blana zburlită a lui Chief. Aspectul părului i-a determinat pe utilizatorii de TikTok să-l compare cu Grinch, creatura fictivă verde și morocănoasă creată de dr. Seuss, cunoscută pentru blana deasă din jurul gâtului, la fel ca Chief.

Femeia a împărtășit povestea lui Chief pe TikTok, unde a explicat că a comandat un kit ADN pentru câini, iar rezultatul a șocat-o! Videoclipul are milioane de vizualizări online și sute de mii de reacții.

Rezultatul testului ADN a devenit viral

Conform testului, Chief este 100% pitbull. Câinele, care locuiește în O’ahu, Hawaii, are cu siguranță fața și constituția unui pitbull, dar blana sa spune o poveste diferită. Dezvăluirea surprinzătoare ridică, de asemenea, o întrebare mai importantă pe care și-o pun acum mulți proprietari de animale de companie: cât de precise sunt testele ADN la câini?

Embark, compania care a efectuat testul lui Chief, spune că rezultatele sale sunt corecte în proporție de 99%. Însă nu toți utilizatorii sunt convinși. Unii au remarcat că firma urmărește originea doar pe trei generații.

„Testele nu surprind cu adevărat mai mult de [trei] generații”, a spus un utilizator. Proprietara lui Chief i-a răspuns unui alt comentator că este dornică să încerce o altă marcă pentru a compara rezultatele.

Părerile internauților sunt împărțite

Îngrijorările legate de acuratețea testelor ADN nu sunt noi. În 2023, cercetătorii de la Universitatea din Colorado au testat șase kituri ADN canine, disponibile direct la consumator. Echipa a folosit probe de la 12 câini de rasă pură.

Cinci companii au returnat rezultate în mare parte precise privind rasa, indiferent de fotografie, ceea ce sugerează că s-au bazat pe genetică. Însă Accu-Metrics a produs un amestec de rase care părea să se potrivească mai mult cu fotografia decât cu mostra de ADN. Spre exemplu, o imagine cu un câine spaniel Brittany a rezultat ca fiind border collie și golden retriever. Cercetătorii susțin că fotografiile nu sunt necesare din punct de vedere științific pentru analiza ADN-ului, ceea ce ridică îngrijorări că unele companii ar putea fi influențate de aspect.

Revenind pe TikTok, fanii lui Chief au fost mai puțin interesați de știință și mai concentrați asupra câinelui în sine.

„[Trebuie] să fiu un Grinch de 1/4, pur și simplu nu pot dovedi asta”, a glumit un utilizator. „Tot ce văd este un băiat bun 100%”, a scris un alt internaut.