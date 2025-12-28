Adopția unui câine nu înseamnă doar a deschide ușa casei, ci și a face loc în inimă. Iar atunci când într-o familie există deja un câine, decizia vine la pachet cu o întrebare esențială: vor putea trăi împreună? Compatibilitatea dintre câini nu se întâmplă întâmplător, ci se construiește cu răbdare, respect și alegeri făcute cu sufletul. Povestea lui Tinny, un cățel adoptat din adăpostul din Brănești, Ilfov, arată că, atunci când adopția este făcută responsabil, prietenia dintre câini devine una dintre cele mai frumoase surprize.

Tinny a fost mult mai degajat încă din primele zile lângă celălalt câine al familiei. Deși timid la început, personalitatea lui a ieșit rapid la iveală: jucăuș, curios și suficient de sigur pe el încât să-l alerge pe Shaky prin curte, ca și cum ar fi fost acolo dintotdeauna. Mihaela nu a fost instantanee, dar a fost naturală, în doar câteva zile, cei doi au început să împartă spațiul, rutina și momentele de liniște.

Pentru a înțelege de ce unele adopții reușesc atât de frumos, am discutat cu Mihaela Dumbravă, medic veterinar stabilit în străinătate, în vârstă de 55 de ani, un profesionist care și-a dedicat viața îngrijirii animalelor și promovării adopțiilor responsabile.

„Tinny era atat de slab cand l-am luat din Brănești, doar blana densa avea. Cu ochii blajini, Tinny mi-a topit inima imediat. Trebuie să ai răbdare si încredere că se descurcă singuri, evident, supravegheați în primele zile. Câinii simt imediat dacă sunt acceptați sau tolerați. Tinny a fost relaxat tocmai pentru că nu a fost forțat să fie altceva decât este. Iar celălalt câine a avut spațiul lui, ritmul lui, fără să simtă că pierde ceva”, ne-a povestit Mihaela Dumbravă.

Tinny este un cățel de talie medie, roșcovan, cu o privire blândă și un trecut despre care nu se cunosc foarte multe detalii. A ajuns în adăpost în urma abandonului, la fel ca mulți alți câini, iar adopția lui nu a fost o decizie luată în grabă. În familia Mihaelei exista deja Shaky, un câine adult, de talie mare, echilibrat, iar compatibilitatea dintre cei doi a fost o condiție esențială.

Primele întâlniri au avut loc într-un spațiu neutru, fără presiune. Tinny s-a arătat curios, dar calm, iar Shaky a răspuns cu o atitudine protectoare. În doar câteva zile, Tinny a devenit vizibil mai degajat, a început să-l caute pe celălalt cățel pentru joacă și chiar să-l alerge prin curte, semn clar că se simțea în siguranță și încrezător.

„Tinny are personalitate. Am zis că trebuie să-l salvez. Cu ochii blajini și cu boticul printre gratii, Tinny mi-a topit inima imediat. Eu l-am ținut aproape și i-am oferit iubirea de care are nevoie în primele zile. Nu este un câine dominator, dar știe să se exprime și să se adapteze. Faptul că a început să-l alerge pe Shaky arată că a simțit că este acceptat”,ne-a explicat Mihaela Dumbravă, medic veterinar stabilit în străinătate, care de-a lungul carierei sale a lucrat cu sute de cazuri de adopții.

Ce înseamnă, de fapt, compatibilitatea dintre câini

Potrivit Mihaelei Dumbravă, compatibilitatea dintre câini nu ține de rasă, mărime sau vârstă, ci de temperament și de modul în care oamenii gestionează relația dintre animale.

„Tinny este atat de recunoscător ca l-am salvat. Un câine nou nu trebuie privit ca un intrus, ci ca un nou membru al familiei. Este foarte important ca niciunul dintre câini să nu simtă că își pierde teritoriul sau atenția stăpânului. Gelozia este una dintre principalele cauze ale conflictelor în primele săptămâni după adopție”, ne-a explicat medicul veterinar.

Primele semne de compatibilitate apar din limbajul corporal: felul în care câinii se mișcă unul în jurul celuilalt, poziția cozii, capacitatea de a se retrage fără tensiune și lipsa comportamentelor agresive.

„Un câine compatibil este unul care știe să comunice. Dacă unul este mai energic, iar celălalt știe să pună limite fără agresivitate, relația are toate șansele să funcționeze”, adaugă ea.

Mara Marnaș, responsabil adopții internaționale în cadrul Direcției pentru Protecția Animalelor Ilfov, a declarat pentru cititorii Pets&Cats:

„Fiecare adopție responsabilă începe cu o evaluare atentă a câinelui, nu doar din punct de vedere medical, ci și comportamental. Împreună cu Mihaela Priceputu, verificăm fiecare câine în parte, tocmai pentru a ne asigura că ajunge într-o familie potrivită și că șansele de integrare sunt reale.

Când am ajuns în adăpostul din Brănești, Tinny ne-a atras atenția imediat. Era un cățel blând, cu o privire care spunea foarte multe. L-am fotografiat și, ca de multe ori, poza a fost trimisă mai departe unei prietene care știa ce înseamnă o adopție asumată. Așa a început totul.

Faptul că Tinny a fost adoptat chiar a doua zi după vizita noastră arată cât de important este ca oamenii potriviți să vadă câinii potriviți la momentul potrivit. Pentru noi, acesta este un exemplu clar că adopțiile funcționează atunci când sunt făcute cu responsabilitate, răbdare și implicare.

Ne bucurăm enorm când vedem că un câine adoptat se integrează armonios într-o familie care are deja un alt câine. Astfel de povești ne confirmă că munca noastră are sens și că fiecare șansă oferită poate deveni o viață schimbată complet.” A încheiat Mara Marnaș

De ce Tinny s-a adaptat rapid

În cazul lui Tinny, adaptarea rapidă a fost rezultatul mai multor factori: un câine deja echilibrat în familie, reguli clare și lipsa grabei. Hrana a fost oferită separat la început, jucăriile au fost introduse treptat, iar timpul petrecut împreună a fost monitorizat.

„Este esențial ca stăpânul să fie calm. Câinii simt emoțiile oamenilor. Dacă omul este tensionat, câinii vor deveni și ei nesiguri”, spune Mihaela Dumbravă.

Un mit des întâlnit este că un câine de talie mică sau medie nu se poate înțelege cu unul de talie mare. În realitate, diferența de mărime contează mult mai puțin decât diferența de energie și caracter. Tinny și Shaky sunt dovada clară a acestui lucru.

Primul Crăciun împreună

Un moment cu adevărat emoționant a fost primul Crăciun petrecut împreună. Tinny și Shaky au descoperit bradul aproape simultan. În loc de haos sau competiție, scena a fost una liniștită: cei doi căței au ales să se așeze unul lângă celălalt, explorând cu prudență globurile și mirosind cutiile cu cadouri.

Recent, pe rețelele sociale a devenit virală imaginea unui cățel sub brad, cu o pancartă pe care scria: „Am fost ales cu inima, nu cu portofelul”. Balthazar, așa cum se numește, a devenit simbolul adopțiilor făcute din iubire. Pentru Tinny, această frază descrie perfect noul său început.

Mihaela Dumbravă oferă câteva recomandări simple, dar esențiale: întâlniri progresive în spații neutre, menținerea rutinei câinelui deja existent, evitarea pedepselor și multă răbdare.

„Adopția nu este un experiment. Este un angajament pe termen lung. Atunci când oamenii înțeleg asta, câinii se adaptează mult mai ușor”, Ne-a povestit în exclusivitate Mihaela

Povestea lui Tinny nu este doar despre compatibilitatea dintre câini, ci despre responsabilitate, empatie și alegeri făcute cu sufletul. Pentru el, adopția a însemnat un prieten, o familie și un loc sub brad, exact acolo unde fiecare câine merită să ajungă.