Dintr-un cavou plin de mizerie, direct în brațe iubitoare: Povestea cățelușei Ayah, „miracolul trimis de Dumnezeu” (VIDEO & FOTO)

Laila a văzut-o pentru prima dată pe Ayah într-o postare făcută pe un grup de adopții de animale, pe Facebook. Cățelușa era abandonată alături de cei trei frați într-un cavou adânc, plin de gunoaie și mizerie. Laila a observat rapid că Ayah avea „cea mai pierdută privire”, speriată de mediul în care se afla. Acele poze aveau să marcheze începutul poveștii lor.

Salvarea Ayahei

Laila a văzut-o prima dată pe Ayah în casa fetei care a preluat cățelușii și i-a îngrijit în regim foster. „M-am speriat când am văzut-o prima dată. Nu puteai să te uiți la ei și să nu ți se pară comic să spui că sunt câini! Arătau ca niște hamsteri pe baterii care dădeau frenetic din codițe. Ayah era cea mai firavă și cuminte dintre ei. Un ghemotoc de 500 de grame care își ținea cu greu echilibrul în mers.”

Ayah avea șase săptămâni când a fost adoptată de Laila și începutul a fost ușor dificil.

„A fost un început plin de viermișori și tenii. În prima noapte am lăsat-o pe Ayah în living, în țarcul și căsuța cu pătuț pe care i le-am amenajat acolo. Eu și iubitul ne-am culcat în dormitor cu ușa deschisă. La un moment dat ne-a trezit un plâns puternic cu sughițuri de bebeluș de cățel. M-am dus la ea, am luat-o pe canapea și ne-am învelit cu o pătură. S-a lipit de pieptul meu și atunci a început să se alinte. Într-un final a adormit pe spate, cu burtica în sus.” Seara aceea a fost momentul în care Laila și-a dat seama că adopția cățelușei a fost cea mai bună decizie pe care o putea lua.

Laila i-a ales numele din arabă, care se traduce prin „miracol, semn trimis de Dumnezeu”. O zi obișnuită pentru ele începe de dimineață, când Ayah este dornică de afecțiune. La ora 10:00, Ayah începe exercițiile de dresaj, alese de stăpâna ei, care încep deja să dea rezultate vizibile. „Restul zilei este o alergătură constantă după jucării, certuri gălăgioase din partea ei, tras de pantalonii mei cu dinții și recuperat și strâns șosete pe care mi le fură dintr-un sertar care e la nivelul ei.”

„Iubirea nu se măsoară în funcție de rasă”

Laila a vorbit și despre adopție, precizând că deși a visat în ultimii doi ani la un câine din rasa tekel, nu i s-a părut firesc întreg procesul de a cumpăra un pui de animal. „Cred și înțeleg că atunci când alegi o anumită rasă de câine, o faci pentru că, cel mai probabil, vrei specificațiile generale de personalitate ale rasei respective și pot înțelege asta. Nu cred că e nimic condamnabil aici. Dar dacă tot ce vrei de la un câine este iubire, drăgălășenie și un prieten pe viață, cu siguranță orice câine îți poate oferi asta”, spune tânăra pentru Pets&Cats.

Laila documentează fiecare zi alături de Ayah pe pagina ei de Instagram, lailaahafiz, dar și pe contul pe care l-a creat special pentru cățelușa ei, ayahmica_. „Ayah este cu siguranță ceea ce lipsea vieții mele. Am început zilele trecute o pagină de jurnal cu afirmația “sunt fericită”. Nu îmi amintesc când am început așa ultima dată o pagină de jurnal.”, spune Laila despre Ayah.

