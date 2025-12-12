Este al treilea Crăciun pe care Suzzie îl petrece alături de stăpânii săi, Eliza și Ionuț. După un an plin de energie și joacă, Eliza povestește pentru Pets&Cats cum a fost al doilea an împreună cu Suzzie, cățelușa ei.

În așteptarea sărbătorilor

De la primul lor Crăciun, Eliza a observat cât s-a schimbat Suzzie și cum a crescut sub ochii ei. „A crescut, a învățat lucruri noi și a devenit tot mai atașată de noi, chiar dacă uneori a testat limitele răbdării”, spune Eliza pentru Pets&Cats. Anul acesta a marcat și o premieră pentru cățelușa ei: a ros primul ei cablu. Nu a părut deranjată de cearta pe care a primit-o, Suzzie dormind liniștită tot restul zilei.

Deși apartamentul Elizei și al lui Ionuț este acum plin de jucării împrăștiate iar patul lor a devenit și al lui Suzzie, ei nu ar schimba nimic. De când au adoptat-o în urmă cu 2 ani, relația celor doi a devenit mai strânsă. „Suzzie a adus activitate, disciplină și o anumită ordine în programul nostru. Am trecut împreună prin perioade bune și zile mai haotice, dar s-a dovedit un companion constant și prezent.”

Pentru a marca venirea Crăciunului, Suzzie a avut parte de o mică ședință foto alături de un elf al Moșului. Acele poze vor fi folosite pentru a le ura prietenilor și familiei sărbători fericite, la fel ca cele pe care Eliza și Ionuț le vor avea alături de cățelușa lor.

