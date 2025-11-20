Târgurile de animale din judeţul Maramureş vor fi deschise etapizat în toate localităţile unde au funcţionat până în pandemie pentru a veni în sprijinul producătorilor individuali, a informat, joi, preşedintele Consiliului Judeţean (CJ), Gabriel Zetea, transmite Agerpres.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Tradiţia târgurilor de animale, reluată în Maramureș

În cursul dimineţii de joi, preşedintele CJ a fost prezent la redeschiderea târgului de animale din comuna Ariniş, unde au fost prezente sute de persoane.

“Mă reîntorc, pas cu pas, în toate locurile din Maramureş unde târgurile de animale au făcut parte din viaţa oamenilor. Oriunde ajung, aud aceeaşi dorinţă: ‘Să fie din nou ca înainte (…) târguri adevărate, cu oameni, cu mişcare, cu rost’. Şi înţeleg perfect asta. Târgurile nu sunt doar despre vânzare-cumpărare, sunt despre legături, tradiţii şi întâlniri care au ţinut comunităţile aproape. Continuăm demersurile pentru redeschiderea lor în tot judeţul: Târgu Lăpuş, Sighetu Marmaţiei, Seini, Şomcuta Mare şi în toate celelalte locuri unde au existat târguri ani la rând”, a spus Gabriel Zetea.

Preşedintele CJ a mai precizat că în unele localităţi, în funcţie de solicitările oamenilor, unele târguri ar putea să aibă un program săptămânal.

“Săptămâna viitoare ajung în Dragomireşti, iar apoi, pe rând, peste tot unde oamenii aşteaptă aceste întâlniri. Analizăm şi posibilitatea ca târgurile să fie organizate săptămânal, aşa cum mulţi şi le amintesc şi cum şi-ar dori să redevină. Revin către voi cu fiecare pas făcut. Tradiţiile noastre merită trăite, nu doar povestite”, a mai spus Gabriel Zetea.

La redeschiderea recentă a târgului din comuna Asuaj au fost prezente aproximativ 1.000 de persoane. Pe lângă vânzarea de animale, la târg participă diverşi producători de bunuri necesare unei gospodării sau pentru cei care cresc cai şi alte animale.