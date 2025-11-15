Sâmbătă, 29 noiembrie, este o zi în care birourile unei case avocatură devin refugiu, iar pisicile își caută familie. Avocații lasă dosarele deoparte și caută oameni iubitori pentru „mustăcioasele” abandonate.

Despre evenimentul „Adoptă un AristoCrat” am stat de vorbă cu Corina Fierbințeanu, președinta Refugiului Felinelor. Între creșterea băiețelului său și pisicile de la refugiu, Corina Fierbințeanu e implicată în mai multe proiecte. Unul dintre ele — un târg de adopții complet inedit, la o casă de avocatură.

Pisici, avocați și povești cu final fericit

Pets&Cats: Cum v-a venit ideea organizării unui astfel de eveniment și, de fapt, unde va avea loc, mai exact?

Evenimentul „Adoptă un AristoCrat” va avea loc la Societatea Civilă de Avocatură Todeancă & Asociații, pe Strada Labirint 205, București. Este un spațiu elegant, primitor, transformat special pentru o zi într-un loc dedicat pisicilor și oamenilor care vor să le ofere o șansă la o viață mai bună. Evenimentul se va desfășura în aer liber, în cea mai mare parte a timpului, în curtea proprie, iar puiuții foarte mici vor fi la birouri.

„Adoptă un AristoCrat” la București

Pets&Cats: Câte pisici veți avea pentru adopție?

Nu am stabilit încă un număr de pisici, deoarece avem libertatea de a decide. Până la data evenimentului pot intra pisici noi în asociație, iar dacă avem timp să le pregătim din toate punctele de vedere medicale și îndeplinesc condițiile, le vom aduce — toate provenite din Refugiul Felinelor.

Sunt pisici pregătite pentru adopție, socializate, evaluate medical și potrivite atât pentru familii cu copii, cât și pentru persoane care adoptă pentru prima dată.

Evenimentul permite ca acestea să fie văzute în realitate, să interacționați cu ele și să descoperiți personalitățile fiecăreia. Să vedeți puterea lor de adaptabilitate, de ascultare — pentru că avem pisici care merg frumos la pas sau ascultă comenzi.

Pets&Cats: Totuși, ideea? De la ce a plecat ideea?

Ideea a pornit de la două pisici adoptate chiar de avocatul Marius Todeancă: Aristo și Crat. Ei au transformat o simplă vizită la refugiu într-un angajament real. În aceeași zi a fost adoptat și AVOcățel, un metis tare simpatic, care va fi prezent la acest eveniment. Marius este, de asemenea, un sprijin constant pe partea juridică pentru Refugiul Felinelor, încă dinainte de apariția acestei asociații.

De aici s-a conturat conceptul AristoCrat — o întâlnire între lege și compasiune, un eveniment în care o societate de avocatură își deschide porțile pentru a ajuta animalele fără voce. Ne-am dorit să arătăm că responsabilitatea față de animale poate fi completată de responsabilitatea juridică: adopții corecte, informate, legale.

Pets&Cats: Când spui Corina Fierbințeanu, spui automat și Refugiul Felinelor.

Refugiul Felinelor a început oficial în noiembrie 2024, însă povestea mea în zona salvării animalelor este mult mai veche. Înainte de acest proiect, am creat și administrat un alt refugiu, iar experiența acumulată în toți acești ani a fost baza pentru ceea ce construiesc acum. Cred că am salvat animale toată viața, dar cam din 2016 am luat-o mult mai în serios și a început implicarea mea activă, totul pornind de la prima mea pisică, Maya.

Pets&Cats: Jonglezi ușor sau greu printre toate sarcinile? Pentru că e clar că ai multe pe cap, ca să spunem așa, într-un limbaj cât mai colocvial.

De câțiva ani, pentru că nu m-au mulțumit multe servicii și tratamente aplicate animalelor, m-am ambiționat să studiez aproape toate ramurile ce țin de această direcție, să îmi obțin calificările în domeniu, să mă documentez, pentru a putea oferi mai departe îngrijirea și informațiile corecte.

Numele și conceptul Refugiul Felinelor s-au dorit a fi implementate în 2021, considerând că Bucureștiul și „lumea pisicilor” din țară au nevoie de o informare corectă, de educație în acest sens și de ajutor pentru pisicile care nu au o șansă reală de supraviețuire pe stradă. Însă, din diverse motive, am tot amânat.

PetsCats.ro a scris în acest an despre cursurile de prim ajutor pentru animale pe care voi le-ați organizat.

Da, facem cât mai multe posibil. Spațiul închiriat pentru pisicile Refugiului Felinelor a fost amenajat și gândit ca un centru modern dedicat:

salvării pisicilor de pe stradă, care nu au, în mod real, o șansă de supraviețuire singure;

tratamentelor medicale;

socializării;

consultanței pentru adopție;

educării publicului, inclusiv în școli sau prin proiecte speciale;

cursurilor de prim ajutor pentru animale;

reglementării ideilor și preconcepțiilor oamenilor despre pisici, îngrijirea acestora etc.

Astăzi, refugiul înseamnă peste 80% muncă depusă personal, investiții proprii, colaborări cu veterinari, formare profesională în domeniul comportamentului felin și un efort constant de a schimba mentalități — de la simple adopții, la educație reală pentru protecția animalelor. Ne dorim ca în continuare să spargem mituri, să unim cât mai multe domenii diferite cauzei noastre. Și o vom face fără îndoială, pentru că avem o înțelegere tacită cu pisicile și o promisiune. Iar noi ne ținem de cuvânt întotdeauna.