Deseori, câinii trecuți de prima tinerețe nu sunt luați în calcul când cineva dorește să adopte. Totuși, seniorii mai au multe de oferit și pot deveni membri prețioși ai familiei tale, precizează PetMD.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Aceștia nu au multă energie, deci dacă dorești ca mediul tău să fie unul liniștit, atunci un câine bătrân este o opțiune excelentă.

La ce vârstă un câine este considerat senior

În general, câinii seniori sunt cei care au 7 ani sau mai mult. Acest statut se aplică mai mult la câinii de talie medie sau mare. Câinii de talie mică au o speranță de viață mai mare, deci ating pragul de senior mai târziu, undeva în jurul vârstei de 11 ani.

Mai departe, hai să-ți arătăm cele 5 aspecte pozitive atunci când adopți un câine senior!

Pot învăța trucuri noi

Câinii seniori sunt, mulți dintre ei, deja dresați și știu să relaționeze cu oamenii. Totuși, îi poți învăța trucuri noi, ceea ce le menține funcțiile cognitive la capacitate ridicată. Astfel, chiar este indicat să o faci, pentru sănătatea cățelului.

Totuși, câinii au nevoie de adaptare la noua casă, deci oferă-le timp înainte să începi să-i înveți lucruri noi!

Oferă un mediu mai relaxant

Câinii seniori sunt mai calmi, dorm mai mult și se joacă mai puțin. Dacă stilul tău de viață este liniștit, dar ai dori un companion canin, atunci ai multe beneficii dacă alegi un cățel bătrân.

Oferă multă dragoste

În general, câinii nu ezită să-și arate recunoștința. Animalul știe că tu ești persoana care l-a scos dintr-un spațiu mic și i-a oferit îngrijire, mâncare, un loc mai primitor și multă iubire. În schimb, va oferi și el toată dragostea de care este capabil.

Nu vei avea surprize în ceea ce privește dimensiunea

Câinii seniori nu mai au cum să crească, spre deosebire de pui și tineri, unde este dificil de anticipat forma finală. Așadar, dacă adopți un câine trecut de perioada de adult, știi exact la ce să te aștepți.

Se cunoaște temperamentul

Atunci când adopți un senior, știi deja foarte bine temperamentul acestuia. Cel mai probabil, îngrijitorii din adăpost îl cunosc foarte bine și îți pot oferi mai multe detalii. Totodată, seniorii au trecut de mult de perioada în care stricau obiecte din casă sau din curte.

Ce trebuie să ai în vedere atunci când adopți un câine bătrân

Atunci când adopți un câine bătrân, trebuie să mergi cu el la veterinar, cât mai repede posibil. Acesta poate identifica anumite probleme de sănătate în fazele incipiente.

De asemenea, asigură-te că în casă ai toate obiectele necesare, astfel încât cățelul să se adapteze cât mai repede. Dacă respecți aceste lucruri esențiale, atunci vei transforma adopția într-o poveste de succes, la fel ca în videoul de mai jos: