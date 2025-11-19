23 de animale și-au găsit familii în urma celui mai recent târg de adopții din Timișoara. Ce mesaj are organizatoarea Claudia Țîrlea pentru cei care se tem să adopte câini adulți/ Ce evenimente pregătește Asociația Happy Tails (GALERIE FOTO)

Șase asociații pentru protecția animalelor au organizat un târg de adopții de mare anvergură în Timișoara. Din aproximativ 50 de animale prezente, 23 și-au găsit familii. Dintre cățeii prezenți, doar 2 câini adulți au fost adoptați. Claudia Țîrlea, fondatoarea asociației Happy Tails, care a organizat evenimentul, a vorbit despre tendința oamenilor de a ocoli câinii maturi, deși sunt animale iubitore și educate.

„De la asociația noastră au fost adoptați doi pui: Yuri și cel bej fără nume, care acum a primit frumosul nume Ghandi de la noii lui stăpâni. Tobby, Nina, Cara, Azorel, Beethoven și Yuki s-au întors în adăpost, dar cu inimile puțin mai pline după o zi petrecută printre oameni. În total, de la toți participanții, au fost adoptate 23 de animăluțe, din cele aproximativ 40–50 prezente”, a anunțat asociația Happy Tails după târgul de adopții din Timișoara.

Cei mai mulți dintre câinii adulți s-au întors în adăposturi, însă cățelușii și pisicile prezente la târg au avut mai mult noroc. Claudia Țîrlea trage un semnal de alarmă asupra situațiilor în care oamenii adoptă pui de câine pentru că sunt mici și drăguți și îi abandonează când cresc.

De ce se tem oamenii să adopte câini adulți?

„S-au adoptat de la noi doar 2 puiuți și niciunul dintre adulții prezentați. Am avut 5 adulți și 3 pui. S-au întors 5 adulți și un pui. S-au adoptat multe pisicuțe. Din 13 pisicuțe s-au adoptat 10 pisici și doi câini adulți de la alte asociații.

Oamenii se gândesc că un pui este mai drăguț, dar e mult mai greu să adopți un pui care nu este educat, nu știe să-și facă nevoile afară, nu știe să meargă în lesă, plânge, încă este poate sensibil la temperaturile care vin. Nu am dat spre adopție pui fără acces la interior. Câinii noștri adulți știu să meargă în lesă, sunt învățați să socializeze cu oamenii, sunt mai rezistenți, sunt full vaccinați, sunt sterilizați, oamenii n-ar mai trebui să suporte costul de castrare/sterilizare. Oamenii se duc pe partea emoțională și, din păcate, de aici vine și rata abandonului, după aceste adopții ale puiuților micuți și drăguți. Pot crește mai mari decât se așteptau. Un câine adult le-ar face viața mai frumoasă și mai ușoară, dar merg pe impulsul că un pui e micuț, că e drăguț. Puii nu rămân așa. De aceea, suntem foarte selectivi când dăm un câine spre adopție”, a declarat Claudia Țîrlea pentru petscats.ro.

Voluntarii pregătesc târguri caritabile pentru animalele din adăpost

Asociația Happy Tails se pregătește pentru evenimentele caritabile anuale, desfășurate în preajma Crăciunului. Voluntarii creează tot felul de obiecte, inclusiv calendare cu cățeii din adăpost, cu scopul de a strânge bani pentru animalele salvate de asociație. Târgurile caritabile vor avea loc la începutul lui decembrie, iar următorul târg de adopții va avea loc în luna februarie.

„Nu o să facem târguri de adopție în decembrie, pentru că nu vrem ca aceste suflete să fie cadouri de Crăciun. O să facem târguri de strângeri de fonduri, cum facem în fiecare an. Ne primesc două multinaționale în clădirile lor, la târgurile lor pentru angajați. La târguri oferim produse handmade, create de voluntarii noștri, precum și calendare cu imagini ale cățeilor din adăpost. Târgurile vor fi la începutul lunii decembrie la Continental Automotive și în clădirile Vox. Contra unei donații, oamenii își vor lua un calendar (care pleacă de la 20 de lei), sau un produs creat din materiale biodegradabile, reciclabile, inclusiv din conservele cățeilor, facem diverse suporturi. Un târg de adopție pregătim din nou în februarie, cu ocazia Valentine’s Day”, ne-a mai spus fondatoarea Asociației Happy Tails Timișoara.