Șase asociații pentru protecția animalelor își unesc forțele pentru a le găsi familii animalelor din adăposturi. Duminică, 16 noiembrie, la Timișoara, va avea loc un mare târg de adopții la care sunt așteptați toți cei care doresc să primească în familie un prieten loial și iubitor.

Târgul are sloganul „Nu cumperi iubirea – o adopți!” și se va desfășura între orele 10:00- 16:00, în parcarea magazinului Hornbach Timișoara, Calea Aradului 62.

Așadar, Asociația Happy Tails Timișoara, alături de asociațiile: Asociația Micaela, RIN TIN TIN – Asociația Pentru Protectia Animalelor Sannicolau-Mare, Pieces of Heaven, Animals Welfare Team, Pisicuțele Descurcărețe și Cățeii, La Pisici Cafe, împreună cu alți câțiva salvatori locali și cu sprijinul Hornbach Timișoara, invită toți iubitorii de animale la Târgul de Adopții de câini și pisici care va avea loc duminică, 16 noiembrie 2025.

Târg de adopții la Timișoara: „O nouă șansă pentru animalele salvate din situații dificile”

„Evenimentul își propune să ofere o nouă șansă animalelor salvate din situații dificile – câini și pisici care, cu ajutorul voluntarilor și al asociațiilor de protecție a animalelor, au primit îngrijiri, afecțiune și speranța unei vieți mai bune. Fii tu șansa lor!”, au transmis organizatorii târgului.

Intrarea la eveniment este liberă, iar vizitatorii pot adopta, pot afla mai multe despre importanța sterilizării, nutriție și tratamente medicale chiar de la medici veterinari, sau pot sprijini asociațiile cu donații și voluntariat.

„Ne dorim ca acest târg să aducă împreună oameni cu suflet mare și animale care așteaptă o familie iubitoare. Fiecare adopție înseamnă o viață salvată și o bucurie în plus într-un cămin. Cei care nu au posibilitatea de a adopta pot susține cauza în diferite moduri, chiar și prin a povesti prietenilor despre importanța unei atitudini responsabile și empatice față de animale!”, au transmis reprezentanții Asociației Happy Tails Timișoara.

Claudia Țîrlea, fondatoarea Happy Tails Timișoara, a declarat pentru Pets&Cats că în jur de 65 de suflete vor aștepta duminică să fie adoptate: „Noi, de la Happy Tails, ducem 8 câini și o pisicuță. Suntem împreună 6 asociații și în total vor fi în jur de 50 de câini și 15 pisicute și sperăm să găsim familii bune și responsabile pentru cat mai mulți”, ne-a spus Claudia Țîrlea.

Așadar, timișorenii și nu numai sunt așteptați pe 16 noiembrie să adopte iubirea!