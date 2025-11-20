Eliza a cunoscut-o mai întâi pe mama lui Bulgăraș, în urmă cu patru ani. Pisica era pe cale să nască și a primit-o în curtea ei, unde i-a oferit o casă. După ce s-a născut, Eliza l-a îndrăgit din prima pe puiul de pisică mic, albicios și cu cei mai albaștri ochi pe care i-a văzut până atunci. Văzând cât de mic era în palmele ei, fata a decis să-l numească Bulgăraș.

Bulgăraș, motanul care fuge de alte pisici

Eliza își descrie motanul ca fiind foarte jucăuș, timid, blând și loial până în pânzele albe. Cu toate acestea, are o caracteristică pe care nu a mai întâlnit-o la nicio felină: îi este teamă de alte pisici. „Când vede o pisică străină, Bulgăraș se încordează, își umflă coada, mârâie încet și păstrează distanța. Am încercat să-l fac să se adapteze prin diferite metode, dar nu am reușit.” Eliza l-a lăsat pe Bulgăraș să observe celelalte feline, i-a adus jucării care miroseau a pisicile care trăiau în curtea casei și i-a lăsat să socializeze pe perioade scurte. Deși a făcut progrese, Bulgăraș este în continuare un motan timid și precaut.

Dintre pisici și oameni, Bulgăraș pare să aleagă oamenii. Când este mângâiat toarce mult, îi place să stea în poala stăpânilor săi și răspunde atunci când este strigat. În ceea ce privește câinii, îi acceptă pe cei care sunt liniștiți și nu dau semne de agresivitate.

Viața la țară

Eliza a adoptat în urmă cu doi ani o cățelușă, pe Suzzie și a observat în acest timp diferențe între ea și Bulgăraș. „Cred că animalele crescute la țară se dezvoltă diferit. „Să-l cresc la țară a fost minunat pentru el: mult spațiu, aer curat, posibilitatea de a explora lumea în siguranță. A devenit curios și foarte activ. Am observat că un animal crescut la apartament este mai calm și are nevoie de mai multe stimulente pentru a interacționa.” De asemenea, Eliza a realizat că pisicile nu cer atât de multă atenție precum câinii, sunt independente și știu când să ceară ajutor.

Deși Eliza nu mai trăiește zilnic cu Bulgăraș, el a rămas în grija părinților ei și îl vizitează cât de des poate, acum alături de Suzzie. Fiind o fire energică, Suzzie încearcă să se joace cu motanul, însă Bulgăraș se sperie și își înfoaie coada la el. Eliza încă mai are răbdare și speră că cei doi se vor înțelege într-o zi.

