Vânătoarea de câini și pisici din comuna Mihai Eminescu va avea loc la data și ora anunțate, respectiv pe 29 și 30 decembrie.

Localnicii, împărțiți între teamă și susținere



O parte dintre oamenii din localitate sunt de acord cu această acțiune, însă cealaltă parte este îngrozită de ceea ce urmează să se întâmple.

ONG-urile și societatea civilă au depus plângeri către instituția condusă de Alecu Gireadă Cristina Maria, membră a familiei Gireadă, care conduce comuna de 21 de ani. Tatăl primăriței, fostul primar Verginel Gireadă, este vânător, însă, fiind plasat sub control judiciar, nu are voie să participe la acțiune.

Dosar DNA: șpagă, contracte publice și acord de recunoaștere a vinovăției



Verginel Gireadă a încheiat în luna noiembrie a acestui cu procurorii DNA an un acord de recunoaștere a vinovăției în dosarul în care este acuzat că a luat șpagă pentru a facilita adjudecarea unor contracte de achiziții publice și pentru a urgenta aprobarea unor plăți. Cele cinci șpăgi au fost luate în perioada 2022–2025, printre ele numărându-se 50.000 de euro și un autoturism Mitsubishi. Fostul primar Verginel Gireadă riscă trei ani de închisoare cu suspendare, după ce în anul 2012 a mai fost condamnat cu suspendare timp de doi ani.

Averea lui Verginel Gireadă: terenuri, case și venituri de aproape 500.000 de euro



Gireadă senior deține 43 de hectare de teren în comună, împărțite în 20 de loturi, două case de locuit și un tractor, iar potrivit declarației de avere din 2024, în anul precedent a încasat din terenurile agricole, acțiunile la diverse societăți comerciale și din funcția de primar aproape 500.000 de euro.

Cu toate acestea, fiica sa, aflată acum în funcție, alocă fonduri colegilor de vânătoare ai tatălui său.

Frica din sat: vânătoarea, un obicei nocturn



Oamenii din sat se feresc să vorbească, de teama familiei Gireadă, însă există fotografii care confirmă faptul că în zonă vânătoarea a devenit un obicei. O sursă, sub protecția anonimatului, povestește că în trecut căprioarele se apropiau de gospodării, pașnice și curioase, însă acum aproape că nu mai sunt zărite.

Vânătorile făcute de prietenii fostului primar aveau loc noaptea, iar împușcăturile se auzeau în sat. De frică, oamenii dădeau televizorul mai tare și se rugau să se termine cât mai repede.

Protest anunțat în comuna Mihai Eminescu: ONG-urile cer stoparea vânătorii

Asociația Save Our Paws, condusă de medicul veterinar Emma Stratulat, anunță un protest în comuna Mihai Eminescu, în fața primăriei, în încercarea de a stopa vânătoarea. Totodată, mai multe ONG-uri au depus plângeri penale împotriva primăriței și a consilierilor locali care au votat favorabil această măsură în ședința de Consiliu Local.

Primăria invocă riscul de rabie în județul Botoșani

Pe de altă parte, Primăria susține că desfășoară această acțiune în numele cetățenilor, invocând faptul că, la nivelul județului Botoșani, există cazuri confirmate de rabie.

𝑷𝑹𝑰𝑴𝑨̆𝑹𝑰𝑨 𝑺̦𝑰 𝑪𝑶𝑵𝑺𝑰𝑳𝑰𝑼𝑳 𝑳𝑶𝑪𝑨𝑳 𝑨𝑪𝑻̦𝑰𝑶𝑵𝑬𝑨𝒁𝑨̆ 𝑰̂𝑵 𝑪𝑶𝑵𝑭𝑶𝑹𝑴𝑰𝑻𝑨𝑻𝑬 𝑪𝑼 𝑷𝑹𝑬𝑽𝑬𝑫𝑬𝑹𝑰𝑳𝑬 𝑳𝑬𝑮𝑨𝑳𝑬 𝑺̦𝑰 𝑰̂𝑵 𝑩𝑨𝒁𝑨 𝑺𝑶𝑳𝑰𝑪𝑰𝑻𝑨̆𝑹𝑰𝑳𝑶𝑹 𝑳𝑶𝑪𝑼𝑰𝑻𝑶𝑹𝑰𝑳𝑶𝑹 𝑪𝑶𝑴𝑼𝑵𝑬𝑰

Având în vedere informațiile false apărute în spațiul public în ultimele zile, Primăria comunei Mihai Eminescu face următoarele precizări oficiale, în scopul informării corecte a cetățenilor și clarificării unor afirmații eronate care au generat îngrijorare nejustificată:

La nivelul județului Botoșani, inclusiv pe raza comunei Mihai Eminescu, a fost confirmată existența unor focare de rabie, situație comunicată oficial autorităților locale de instituțiile competente – Comitetul Local pentru Combaterea Bolilor Botosani si AJVPS Botosani.

𝑨𝒖 𝒇𝒐𝒔𝒕 𝒔𝒆𝒎𝒏𝒂𝒍𝒂𝒕𝒆:

𝒄𝒂𝒛𝒖𝒓𝒊 𝒅𝒆 𝒂𝒏𝒊𝒎𝒂𝒍𝒆 𝒔𝒂̆𝒍𝒃𝒂𝒕𝒊𝒄𝒆 𝒔̦𝒊 𝒄𝒂̂𝒊𝒏𝒊 𝒔𝒂̆𝒍𝒃𝒂̆𝒕𝒊𝒄𝒊𝒕̦𝒊 𝒑𝒂̆𝒕𝒓𝒖𝒏𝒔̦𝒊 𝒊̂𝒏 𝒊𝒏𝒕𝒓𝒂𝒗𝒊𝒍𝒂𝒏,

𝒂𝒕𝒂𝒄𝒖𝒓𝒊 𝒂𝒍𝒆 𝒄𝒂̂𝒊𝒏𝒊𝒍𝒐𝒓 𝒔𝒂̆𝒍𝒃𝒂̆𝒕𝒊𝒄𝒊𝒕̦𝒊 𝒂𝒔𝒖𝒑𝒓𝒂 𝒂𝒏𝒊𝒎𝒂𝒍𝒆𝒍𝒐𝒓 𝒅𝒐𝒎𝒆𝒔𝒕𝒊𝒄𝒆 𝒅𝒊𝒏 𝒈𝒐𝒔𝒑𝒐𝒅𝒂̆𝒓𝒊𝒊𝒍𝒆 𝒑𝒐𝒑𝒖𝒍𝒂𝒕̦𝒊𝒆𝒊

𝒑𝒆𝒓𝒔𝒐𝒂𝒏𝒆 𝒄𝒂𝒓𝒆 𝒂𝒖 𝒊𝒏𝒕𝒓𝒂𝒕 𝒊𝒏 𝒄𝒐𝒏𝒕𝒂𝒄𝒕 𝒅𝒊𝒓𝒆𝒄𝒕 𝒔𝒂𝒖 𝒂𝒖 𝒇𝒐𝒔𝒕 𝒂𝒕𝒂𝒄𝒂𝒕𝒆 𝒅𝒆 𝒄𝒂̆𝒕𝒓𝒆 𝒂𝒏𝒊𝒎𝒂𝒍𝒆 𝒔𝒂̆𝒍𝒃𝒂̆𝒕𝒊𝒄𝒊𝒕𝒆 (câini hoinari și vulpi) 𝒔𝒊 𝒂𝒖 𝒏𝒆𝒄𝒆𝒔𝒊𝒕𝒂𝒕 𝒗𝒂𝒄𝒄𝒊𝒏𝒂𝒓𝒆 𝒂𝒏𝒕𝒊𝒓𝒂𝒃𝒊𝒄𝒂̆, 𝒊𝒏𝒄𝒍𝒖𝒔𝒊𝒗 𝒅𝒊𝒏 𝒄𝒐𝒎𝒖𝒏𝒂 𝑴𝒊𝒉𝒂𝒊 𝑬𝒎𝒊𝒏𝒆𝒔𝒄𝒖.

𝑺𝒆 𝒔𝒖𝒃𝒍𝒊𝒏𝒊𝒂𝒛𝒂̆ 𝒇𝒆𝒓𝒎 𝒄𝒂̆:

NU 𝒔𝒆 𝒅𝒆𝒔𝒇𝒂̆𝒔̦𝒐𝒂𝒓𝒂̆ 𝒔̦𝒊 NU 𝒔𝒆 𝒗𝒐𝒓 𝒅𝒆𝒔𝒇𝒂̆𝒔̦𝒖𝒓𝒂 𝒂𝒄𝒕̦𝒊𝒖𝒏𝒊 𝒊̂𝒏 𝒄𝒖𝒓𝒕̦𝒊𝒍𝒆 𝒄𝒆𝒕𝒂̆𝒕̦𝒆𝒏𝒊𝒍𝒐𝒓

𝑷𝒓𝒊𝒎𝒂̆𝒓𝒊𝒂 𝒄𝒐𝒎𝒖𝒏𝒆𝒊 𝑴𝒊𝒉𝒂𝒊 𝑬𝒎𝒊𝒏𝒆𝒔𝒄𝒖 𝒂𝒄𝒕̦𝒊𝒐𝒏𝒆𝒂𝒛𝒂̆ 𝒆𝒙𝒄𝒍𝒖𝒔𝒊𝒗 𝒊̂𝒏 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓𝒆𝒔𝒖𝒍 𝒄𝒐𝒎𝒖𝒏𝒊𝒕𝒂̆𝒕̦𝒊𝒊, 𝒄𝒖 𝒓𝒆𝒔𝒑𝒆𝒄𝒕𝒂𝒓𝒆𝒂 𝒔𝒕𝒓𝒊𝒄𝒕𝒂̆ 𝒂 𝒍𝒆𝒈𝒊𝒊, 𝒂𝒗𝒂̂𝒏𝒅 𝒄𝒂 𝒐𝒃𝒊𝒆𝒄𝒕𝒊𝒗 𝒑𝒓𝒊𝒏𝒄𝒊𝒑𝒂𝒍 𝒔𝒂̆𝒏𝒂̆𝒕𝒂𝒕𝒆𝒂, 𝒔𝒊𝒈𝒖𝒓𝒂𝒏𝒕̦𝒂 𝒍𝒐𝒄𝒖𝒊𝒕𝒐𝒓𝒊𝒍𝒐𝒓 𝒔̦𝒊 𝒑𝒓𝒐𝒕𝒆𝒋𝒂𝒓𝒆𝒂 𝒂𝒏𝒊𝒎𝒂𝒍𝒆𝒍𝒐𝒓 𝒅𝒐𝒎𝒆𝒔𝒕𝒊𝒄𝒆 𝒂𝒍𝒆 𝒂𝒄𝒆𝒔𝒕𝒐𝒓𝒂.

Primar,

Alecu-Gireadă Andreea