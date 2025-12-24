Revoltă în mediul online după ce Primăria comunei Mihai Eminescu, din județul Botoșani, a semnat un contract de vânătoare pentru câini, pisici și fauna sălbatică, pe 18 decembrie. Vânătoarea ar urma să aibă loc pe 29 și 30 decembrie, pe străzile din comună. ONG-urile au luat imediat atitudine și amenință cu acțiuni în instanță.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Contractul, semnat pe 18 decembrie, vizează „recoltarea” animalelor hoinare și a faunei sălbatice din intravilan.

Ultimele zile ale anului 2025 aduc o situație extrem de tensionată în comuna Mihai Eminescu, județul Botoșani, după ce Primăria a semnat un contract privind prestarea unor servicii de vânătoare a animalelor hoinare – câini și pisici – și a exemplarelor din fauna sălbatică, din intravilanul localităților.

Informare publică ștearsă de pe Facebook-ul Primăriei

Printr-o informare publică, ștearsă ulterior de pe pagina de Facebook a primăriei, conducerea comunei anunță că în zilele de 29 și 30 decembrie cetățenii trebuie să fie pregătiți, deoarece vânătorii din cadrul „8 Leorda”, A.J.V.P.S. Botoșani, vor „recolta” (termen folosit de vânători pentru împușcare sau capturare) câinii și pisicile hoinare din intravilanul comunei. Oamenii sunt rugați să aibă grijă de ei și de animalele lor.

Contract de vânătoare în intravilanul comunei Mihai Eminescu

Potrivit informațiilor publice din sistemul de achiziții, contractul a fost semnat pe 18 decembrie și are ca obiect: „Achiziționare prestări servicii privind colectarea/îndepărtarea exemplarelor din speciile de faună sălbatică, precum și a pisicilor și câinilor hoinari de pe raza teritorială a comunei Mihai Eminescu (2 acțiuni)”.

Valoarea contractului este de 15.800 de lei, pentru două acțiuni, unitatea de măsură fiind „bucată”. Serviciile contractate includ vânătoare, capturare cu capcane, sperierea animalelor sălbatice, tranchilizare și activități de servicii anexe vânătorii, conform art. 34 alin. (1) din Legea 407/2006, actualizată.

Conform documentelor, acțiunile ar urma să se desfășoare în perimetrul intravilan al localităților din comună, aspect care a generat reacții dure din partea societății civile și a organizațiilor pentru protecția animalelor.

Primăria evită confirmarea oficială a acțiunii

Reprezentanții instituției nu infirmă, dar nici nu confirmă vânătoarea programată pe 29 și 30 decembrie.

Petscats.ro a contactat oficial reprezentanții Primăriei Mihai Eminescu pentru a solicita clarificări cu privire la acțiunile programate în zilele de 29 și 30 decembrie, însă răspunsul primit a fost unul evaziv.

„Nu putem nici infirma, dar nici confirma acțiunea de pe 29 și 30 decembrie. Personal, nu m-am ocupat de comunicarea pe acest caz, iar colegul care se ocupă de comunicare nu este în acest moment la birou. Puteți reveni pe mail sau lăsați un număr de telefon”, a fost comentariul unui oficial al primăriei.

Nu este prima dată când Primăria apelează la astfel de servicii: contracte similare în 2019 și 2022

Potrivit informațiilor disponibile pe seap.ro, Primăria Mihai Eminescu a mai contractat servicii similare în anii 2019 și 2022, tot cu aceeași instituție.

Context politic tensionat în comuna Mihai Eminescu

Un alt element care amplifică tensiunile este contextul administrativ și politic al comunei. Familia Gireadă conduce Primăria Mihai Eminescu din anul 2004, funcția fiind deținută succesiv de tată, mamă și, în prezent, fiică.

Fostul primar, tatăl actualei primărițe, Verginel Gireadă, este anchetat de procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) pentru luare de mită și a demisionat din funcție la sfârșitul lunii octombrie, potrivit informațiilor prezentate de G4Media.ro.

Fiica sa, Alecu-Gireadă Cristina Maria, a câștigat alegerile locale din 7 decembrie, depunând jurământul pe 23 decembrie.

În mediul online, reacțiile nu au întârziat să apară. Oamenii s-au mobilizat rapid, semnând o petiție publică, iar Asociația Dreptate pentru Animale a depus o plângere prealabilă, notificând oficial Primăria Mihai Eminescu că va acționa în instanță primarul și toți membrii Consiliului Local care au votat favorabil acest contract, în cazul în care acțiunile de vânătoare vor fi puse în aplicare. Semnează și tu petiția aici!

„Reamintim că Legea nr. 205 privind protecția animalelor interzice uciderea animalelor cu intenție și fără drept, astfel de fapte fiind sancționate cu închisoare de la 2 la 7 ani. Rănirea intenționată a animalelor constituie, de asemenea, infracțiune.

Este cel puțin curios faptul că Primăria este condusă în acest moment de o femeie, care este și mamă, iar o vânătoare desfășurată pe străzile comunei poate afecta din punct de vedere psihic, în mod ireversibil, copiii, precum și ceilalți cetățeni”, anunță asociația pe pagina sa de Facebook.

Organizația consideră că vânătoarea animalelor în intravilan reprezintă „o practică barbară și ilegală”, care contravine Legii 205/2004 privind protecția animalelor, ce sancționează uciderea animalelor cu intenție și fără drept cu închisoare de la 2 la 7 ani.