Protecția Animalelor Sector 1 lansează proiectul „Miau Casă” pentru pisicile comunitare. Ce presupune și cum poți ajuta

Protecția Animalelor Sector 1 dă startul proiectului „Miau Casă în Sectorul 1, pe care ni l-am dorit de mult să îl vedem implementat și în Sectorul 1. Știm, sunt pisici peste tot. Primim mesajele voastre și vrem să ajutăm atât cât putem”.

Protecția Animalelor Sector 1 pune bazele proiectului „Miau Casă”, dedicat exclusiv pisicilor comunitare

Printr-o colaborare între Asociația Sache și Federația Felinologică din România, Protecția Animalelor Sector 1 și-a propus să identifice comunitățile de pisici, să intervină acolo unde este nevoie pentru sterilizare și să asigure hrănirea responsabilă a acestora.

„Pașii care trebuie urmați pentru a aplica pentru una dintre aceste căsuțe sunt simpli și vă rugăm să țineți cont de ei:

Ce trebuie să faceți?

Accesați platforma adoptadinodai.ro, secțiunea „Proiect Miau Casă”.

Acolo veți găsi formularul, care poate fi descărcat și completat.

După ce este completat și semnat, formularul poate fi:

▫️încărcat direct pe platformă sau

▫️trimis pe e-mail la protectiaanimalelor@primarias1.ro.

Beneficiarul căsuței să aibă domiciliul în Sectorul 1.

Căsuțele sunt destinate exclusiv pisicilor comunitare.

În continuare, facem apel la educație și responsabilitate. Toate căsuțele sunt bun public și sunt monitorizate video. Distrugerea sau vandalizarea acestora se sancționează conform legii. Protejăm. Educăm. Respectăm.”, a precizat Protecția Animalelor Sector 1 pe rețelele sociale.

