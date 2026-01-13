Viralul zilei | O pisică somaleză cu nume inedit arată cât de mult îi place să facă „biscuiți”: „Cea mai prietenoasă privire pe care am văzut-o în viața mea” (VIDEO)

O pisică somaleză prezentă la un concurs dedicat felinelor le arată internauților care este pasiunea sa cea mai mare: să facă „biscuiți” și să fie lăudată pentru cât de drăguță este.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

O pisică somaleză arată cât de mult îi place să facă „biscuiți”

Știm cu toții obiceiul pisicilor de a frământa diverse obiecte moi. Unele fac acest gest fie pentru confort, atunci când se relaxează, iar altele pentru a le arăta persoanelor din jur cât țin la ele. Atunci când se apucă să facă „biscuiți”, unele feline continuă gestul numai pentru a fi lăudate pentru cât de simpatice sunt.

Este și cazul pisici somaleze de care s-a îndrăgostit internetul. Nu doar numele o face specială, ci și felul în care arată, specific felinelor din rasa somaleză.

Într-o scurtă prezentare, stăpâna lui spune că pe pisoi îl cheamă Grand Champion I will Always Love You. Bineînțeles că nimeni nu îi spune astfel în general, ci Will, ca o prescurtare simplă, dar care precede denumirea inedită.

Apariția sa, care seamănă mai degrabă cu un desen animat, a topit inimile internauților: blana maro-roșcat și ochii mari, strălucitori și verzi, dar și capul ca de jucărie fac din Will o adevărată apariție.

Felina cu nume inedit mulțumește pentru laudele mamei sale

În timp ce mama lui vorbea despre pasiunea lui Will de a face biscuiți, acesta și arăta la cameră cât de mult îi place să frământe și mai ales să fie lăudat pentru acest lucru. Când stăpâna l-a prezentat drept un „biscuit maker”, Will nu și-a mai încăput în blăniță de mândrie, iar în semn de mulțumire i-a dat un pupic mamei sale.

În comentarii, oamenii au lăudat frumusețea adorabilă a felinei, iar unii chiar au glumit, spunând că vor o pisică la fel ca Will.

„Asta este cea mai prietenoasă privire de pisică pe care am văzut-o în viața mea”, „Perfect, voi lua 12”, „Voi pleca cu un buzunar suspect în formă de pisică”, „Arată super fericit, atât de prețios! O vreau!”, „Micuța lui față drăguță”, sunt doar câteva dintre comentariile adăugate la postarea de pe TikTok ce a adunat aproape 200 de mii de aprecieri.

Citește și: