Adio adăposturi improvizate! Primele 10 căsuţe moderne pentru pisicile fără stăpân au fost amplasate în Slatina: „Împărţim responsabilitatea pentru un oraş european în care trăim în armonie şi respect reciproc” (VIDEO)

Primele 10 căsuţe pentru pisicile fără stăpân au fost amplasate marţi în municipiul Slatina, a informat primarul Mario De Mezzo, acesta menţionând că vor mai fi amplasate alte asemenea adăposturi, în funcţie de solicitările cetăţenilor, transmite Agerpres.

“Azi am amplasat primele 10 căsuţe pentru pisici în Municipiul Slatina. Avem grijă de pisicile din oraş, dar în condiţii de oraş municipiu reşedinţă de judeţ, de an 2026, nu în construcţii improvizate care fac Slatina să pară o comunitate rurală de secol 19. Vom amplasa astfel de căsuţe în funcţie de cereri în Slatina.

Aceste căsuţe vin, însă, cu responsabilitatea iubitorilor de animale de a îngriji cum se cuvine (inclusiv sterilizare) pisicile pe care le hrănesc. Împărţim responsabilitatea pentru un rezultat aşa cum îl vrem toţi: un oraş european în care trăim în armonie şi respect reciproc”, a transmis edilul pe Facebook.

Ce trebuie să facă cetățenii

Pentru a fi amplasate căsuţe pentru pisici pe spaţiul public din Slatina, persoanele care hrănesc şi îngrijesc respectivele animale fără stăpân trebuie să facă o solicitare la Primărie.

“Aş vrea să fie clar pentru toată lumea. Eu am două pisici acasă pe care le îngrijesc şi la care ţin foarte mult şi iubesc pisicile, aşa cum le iubesc toţi iubitorii de animale. Însă, astfel de situaţii (adăposturi improvizate) nu au ce să caute în Slatina anului 2026. Drept care, am decis împreună cu colegii de la Dezvoltare Urbană să construim nişte căsuţe adecvate pentru pisici.

(…) Oricine are pisici în jurul blocului, pe care vrea să le îngrijească adecvat, trebuie să ne facă solicitare la primărie şi în urma unei discuţii pe care o vom avea cu persoana respectivă vom putea continua amplasarea acestor căsuţe în cartierele şi zonele unde oamenii sunt interesaţi în municipiul Slatina”, a menţionat primarul.

Primarul orașului schimbă legile

Mario De Mezzo a mai informat că va promova o iniţiativă pentru modificarea unor normative locale astfel încât hrănirea pisicilor fără stăpân să fie permisă în locurile special amenajate. “În curând vom modifica HCL care sancţionează hrănirea animalelor şi vom permite acest lucru în spaţiile special amenajate de primărie. Lucrurile cu cap nu se fac peste noapte”, a mai adăugat primarul Slatinei.