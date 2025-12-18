O organizație britanică condusă de veterinari, dedicată companiei oferite de animale, a lansat un apel de Crăciun pentru donații.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Fundația Our Special Friends, cu sediul în West Suffolk, oferă o gamă variată de servicii menite să sprijine persoanele care trec prin perioade de boală, doliu, singurătate sau alte dificultăți. Organizația ajută stăpânii de animale să își mențină animalele alături de ei, acoperind costuri veterinare și facilitând accesul la îngrijire, iar voluntarii oferă suport prin servicii precum plimbarea câinilor sau organizarea de vizite terapeutice la domiciliu, notează Vet Times.

Până în prezent, fundația a sprijinit peste 650 de persoane vulnerabile din Suffolk doar în acest an. Totuși, cererea pentru servicii crește constant, iar presiunea financiară devine tot mai mare. Din acest motiv, organizația a lansat Gift of Companionship Appeal, apelul lor de Crăciun care vizează susținerea relațiilor prețioase dintre oameni și animalele lor.

„Animalul lor de companie este o adevărată ancoră”

Veterinarul Belinda Johnston, fondatoarea organizației în 2012, a declarat:

„Pentru mulți oameni – în special pentru cei aflați în situații dificile – legătura cu animalul lor este vitală. Vedem asta în fiecare zi: persoane care au pierdut un partener, oameni izolați din cauza bolii sau a vârstei, pentru care animalele reprezintă singura sursă de confort, conexiune și rutină.

Pentru aceste persoane, menținerea acestei legături este esențială pentru bunăstarea lor. În acest moment, însă, pe măsură ce cererea crește, lipsa fondurilor pune în pericol viitorul nostru.

De aceea, apelăm la oameni să sprijine protejarea acestor relații prețioase – în acest Crăciun și în continuare. Susțineți Gift of Companionship Appeal pentru a ne ajuta să oferim compania animalelor celor care au nevoie de ea, în acest sezon festiv și nu numai.”

Donațiile pot fi făcute prin intermediul site-ului organizației, unde poate fi vizionat și un scurt videoclip care prezintă activitatea fundației.