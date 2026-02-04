Semnul de boală la care proprietarii de pisici trebuie să fie atenți. Așa îi poți salva viața felinei tale

O stare neobișnuită poate fi semnul la care proprietarii de pisici trebuie să fie atenți. O afecțiune uneori tăcută poate avea consecințe grave, printre care chiar și moartea. Dacă recunoști semnele, îi poți salva viața felinei tale, așa cum a făcut-o Sophie Harris cu motanul ei, Chester.

Semnul de boală la care proprietarii de pisici trebuie să fie atenți

Femeia a povestit pentru mirror.co.uk cum motanul ei era cât pe ce să plece în Raiul pisicuțelor din cauza unei afecțiuni grave, dar care uneori nu dă semne evidente.

Într-o zi, Chester, în vârstă de trei ani, de obicei foarte vioi și de fel sănătos, a început să se comporte ciudat. Stăpâna lui l-a dus la veterinar unde a aflat că motanul suferă de obstrucție uretrală, boală ce afectează în special masculii. Mulți proprietari nu sunt conștienți de această afecțiune până ce nu este prea târziu.

După mai multe săptămâni de tratament, Chester s-a refăcut, însă numai intervenția rapidă a făcut ca soarta motanului să fie una cu final fericit.

Obstrucția uretrală la o pisică masculă este o urgență medicală în care uretra se blochează, împiedicând pisica să urineze. În cazul blocajului, vezica se umple până la refuz, iar o obstrucție poate fi fatală în 24 până la 72 de ore. De obicei, această afecțiune apare mai des la masculi din cauza uretrei lor lungi și înguste. Cauza principală este acumularea de materiale, cum ar fi cristale sau pietre.

Primele semne care indică o problemă

Primele semne evidente apar atunci când pisica are dificultăți în urinare sau urinarea mică cantitativ ori chiar lipsă, mieunatul excesiv, ce reprezintă durere, neliniște, vărsături, lipsa poftei de mâncare sau dorința acută de a se ascunde.

În cazul lui Chester, aceste semne aproape că au lipsit cu desăvârșire, astfel că stăpânei sale i-a fost greu să identifice problema. Mai mult, monitorizarea cantității de urină era problematică, căci motanul împărțea litiera cu sora lui felină.

Singurul semnal de alarmă a apărut atunci când Chester încerca să urineze în afara litierei, respectiv pe cutii sau jucării, însă atunci nu reușea deloc. Sophie a crezut că motanul este stresat, astfel că l-a dus la veterinar pentru a-i verifica starea. Caracterul de stăpân anxios atunci când vine vorba de motanul său a ajutat-o pe femeie să îl salveze pe Chester căci și-a ascultat instinctul în lipsa unor semne clare.

Ajuns la veterinar, s-a aflat că motanul are vezica extrem de plină, fiind posibil să se afle la doar câteva minute de colaps și chiar moarte. Chester a fost imediat dus în sala de operație și supus unui tratament urgent cu fluide. A stat în spital două zile, apoi recuperarea totală a mai durat câteva săptămâni bune. Din fericire, intervenția promptă a dus la un final fericit.

Așa îi poți salva viața felinei tale

De atunci, Chester a continuat o dietă veterinară costisitoare pentru sănătatea urinară, așa cum i-a recomandat medicul veterinar, și, din fericire, nu am mai avut alte complicații. Specialiștii explică faptul că stresul este un factor declanșator al bolilor urinare la pisici, astfel că este nevoie de o hidratare corespunzătoare, activități stimulatoare și o rutină constantă ce menține felina într-o stare de bine.

După această experiență dificilă din toate punctele de vedere, Sophie a decis să se dedice conștientizării acestei probleme. Femeia îndeamnă cu fiecare ocazie proprietarii de pisici să își încheie o asigurare pentru animalele de companie, o intervenție medicală putând ajunge la sume importante.

