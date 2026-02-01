Nu toate pisicile vor „o surioară” în casă. Când compania felină devine sursă de anxietate, boli și conflicte / Semnele ignorate de mulți stăpâni

Te gândești să îți iei a doua pisică? Deși ideea nu e rea deloc, nu toate pisicile își doresc un companion felin. De fapt, în unele cazuri, împărțirea spațiului cu o altă felină este motiv de stres continuu, iar medicii veterinari spun că răbdarea și planificarea atentă sunt esențiale.

Deoarece pisicile comunică diferit față de oameni, poate fi dificil să știi cum se simt, mai ales dacă nu ai experiență în a le citi limbajul corpului. Pentru a te ajuta, iată semnele că pisica ta nu se va descurca bine cu o altă felină.

Agresivitatea între pisicile din casa ta

Întrucât pisicile sunt teritoriale, unele emană fericire doar în preajma ta. Din acest motiv, înainte de a presupune că pisica ta este singură sau plictisită, merită să acorzi o atenție deosebită comportamentului ei. În acest fel afli dacă ar trebui sau nu să-ți iei o nouă felină. În caz contrar, s-ar putea să descoperi că animalul tău de companie nu este încântat la vederea altei blănoase, scrie Aspca.org.

„Este normal ca pisicile să fie precaute și nefericite atunci când o pisică nouă este introdusă în casa lor”, susține medicul veterinar Jamie Whittenburg. Acestea fiind spuse, multe feline se dezvoltă bine în gospodării cu mai multe pisici, care le îmbogățesc viața cu joacă și companie. „Acest lucru duce la animale de companie mai fericite, care fac mai multă mișcare și sunt mai sănătoase atât fizic, cât și mental”, explică Whittenburg. Totuși, ea spune că este imposibil să știi cu siguranță cum va reacționa o pisică la un nou companion felin.

Semne că pisica ta nu se va descurca bine cu o altă felină în casă

O nouă pisică în casa ta poate fi interesantă, dar nu orice felină este pregătită să-și împartă spațiul. Înțelegerea semnelor că blănoasa ta nu va accepta o altă pisică ajută la prevenirea stresului, a agresivității și a comportamentului teritorial. Prin identificarea acestor semne de avertizare timpurie, poți, de asemenea, să iei măsuri pentru a-ți pregăti pisica să accepte noua prietenă.

Pisica ta consideră schimbările stresante

Pisicile sunt foarte sensibile la schimbările din mediul lor, iar o nouă felină în casă poate fi o sursă majoră de stres. Chiar și micile întreruperi pot declanșa anxietate. Așadar, care sunt semnele că pisica ta este stresată de o pisică nouă?

Pentru a-i reduce stresul, fă schimbările treptat. Oferă-i pisicii un spațiu sigur și liniștit, menține-i rutinele și permite-i să exploreze noua pisică încet, folosind schimbul de mirosuri și întâlniri controlate pentru a facilita tranziția.

Pisica ta este teritorială

Chiar dacă pisica ta este în prezent singura felină din casă, ea poate manifesta în continuare un comportament teritorial puternic, un factor cheie de luat în considerare atunci când aduci un nou animal de companie. Înțelegerea comportamentului pisicilor în preajma altor pisici ajută la prevenirea conflictelor.

Ideea de a avea două pisici e adorabilă, însă pentru felina care locuiește deja în casă, apariția unui nou animal de companie poate fi percepută ca o adevărată amenințare. Pisicile sunt animale teritoriale, iar reacțiile lor la un „intrus” variază de la disconfort ușor până la stres sever.

Pisica ta este mai în vârstă sau are probleme de sănătate

Pe măsură ce pisicile îmbătrânesc, sunt adesea blocate în rutinele lor și mai puțin tolerante la schimbare, făcând ca introducerea unei noi feline să fie stresantă. Un companion necunoscut e perturbator sau chiar amenințător, în special pentru pisicile mai în vârstă cu artrită, dureri cronice, disfuncții cognitive sau alte probleme de sănătate.

Stresul provocat de o pisică nouă agravează afecțiunile existente și îngreunează odihna, mâncatul și mișcarea confortabilă a pisicilor mai în vârstă. Dacă felina ta este în vârstă sau vulnerabilă din punct de vedere medical, cel mai bine ar fi să rămână singurul animal al casei.

Evită noua pisică și începe să se ascundă

Vrei ca pisica să simtă că face parte din familie, însă s-ar putea să fie tristă dacă apare un nou animal de companie. Unele feline fac față stresului ascunzându-se sau evitând spațiile comune. Deși acest comportament pisicesc este comun în primele etape ale introducerii unei noi pisici, ar trebui să se îmbunătățească treptat în timp.

„Poate dura până la trei luni până când pisicile se acomodează și se acceptă reciproc. Totuși, dacă persistă după trei luni, poate fi un semn că pisica ta nu acceptă noul venit”, spune Whittenburg.

Apar probleme cu litiera

Urinarea și defecația în afara litierei sunt printre cele mai frecvente semne de stres în familiile cu mai multe pisici. Nu este un gest de „răzbunare”, ci o reacție la anxietate.

Dacă o pisică se simte intimidată sau nu are acces sigur la litieră, poate căuta locuri ascunse pentru a-și face nevoile. Fără intervenție, acest comportament se poate agrava, ducând la conflicte serioase între animale.

Prin urmare, o pisică stresată poate începe să urineze sau să defeceze în afara litierei, adesea în zone liniștite sau ascunse unde se simte în siguranță. Acesta nu este un act de sfidare, ci un răspuns la stres care semnalează că animalul nu se obișnuiește cu noua pisică în casă.

Are schimbări de apetit

Spre deosebire de câini, pisicile sunt gurmande solitare prin natura lor. Felinelor nu le place competiția sau să fie observate. „Pisicile ar trebui hrănite separat”, recomandă Whittenburg.

Când sunt forțate să împartă zonele de hrănire, se pot simți intimidate, grăbite sau anxioase, chiar dacă nu există nicio agresivitate. Acest stres le determină să mănânce mai puțin, prea repede sau să se oprească complet din mâncat, motiv pentru care fiecare pisică ar trebui să aibă propriul spațiu de hrănire.

Se îngrijește excesiv

O pisică aflată sub presiune socială continuă să se îngrijească excesiv pentru a se calma. „Îngrijirea excesivă, căderea părului sau problemele recurente ale pielii sunt semne subtile ale stresului cronic”, susține Whittenburg. Felina încearcă să se calmeze prin toaletare excesivă, dar în timp acest obicei poate duce la leziuni și infecții.

„Pentru a evita aceste probleme, pisicile ar trebui introduse noilor colege de apartament lent și într-un mediu controlat”, spune medicul veterinar. „Este normal ca o pisică să fie ezitantă și precaută față de orice felină nouă din mediul ei, dar cu răbdare și timp, multe vor deveni bune prietene”, potrivit lui Jamie Whittenburg.