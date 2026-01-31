Moment viral: Pisică vagaboandă, folosită de doi îndrăgostiți ca suport de telefon pentru o poză de vacanță în Turcia: „Pisicile nici nu cer bacșiș”

O imagine cu o pisică face senzație pe rețelele sociale. Un cuplu de turiști aflați în Turcia a folosit o felină simpatică pe post de trepied pentru a-și face o poză, iar momentul s-a viralizat în mediul online.

Un cuplu de turiști din Turcia a folosit o pisică drept trepied pentru o fotografie de vacanță

În fotografia care circulă masiv pe internet se vede un cuplu, fotografiat de la spate, iar în fața lui se află o pisică liniștită, de care este rezemat telefonul mobil cu care să-și facă poze. În lipsa unui trepied, îndrăgostiții au apelat la felina ce stătea pe o bordură înaltă și admira peisajul. Ipostaza a fost distribuită pe numeroase conturi de Instagram, pagini și grupuri de Facebook și Threads.

„Un cuplu a fost surprins în Turcia folosind o pisică pe post de trepied”, scrie pe grupul de Facebook „Memes I wish I could tag my cat in”. „Un cuplu a fost văzut în Turcia folosind o pisică pe post de trepied, dovedind că creativitatea nu are limite, iar pisicile au fost oficial promovate ca echipamente de filmare. Internetul este în egală măsură amuzat și confuz, în timp ce pisica rămâne complet nepăsătoare”, este mesajul distribuit de pagina de Instagram Inside History.

Val de reacții online

Internauții s-au întrecut în comentarii la imaginea cu pisica liniștită ce ține telefonul rezemat de ea: „Sper că măcar a primit o recompensă pentru ce a făcut” / „Cred că mai era o pisică în spatele lor care le-a făcut poza” / „Să vedeți ce s-ar fi întâmplat dacă era o pisică portocalie, sigur le spărgea telefonul” / „Turcia este paradisul pisicilor” / „Pisicile nici nu cer bacșiș” / „Problemele moderne cer soluții bazate pe pisici” etc.

Pentru iubitorii de animale, imaginea a fost o adevărată încântare și un motiv în plus să laude pisicile. De asemenea, nu au lipsit memeurile și glumele foto cu pisicuțe supărate pe gestul tinerilor turiști.

De ce pisicile nu sunt la fel de afectuoase precum câinii

Pisicile nu sunt evolutiv motivate să ajute oamenii la sarcini, spre deosebire de câini, care caută validare socială prin muncă. Potrivit Memezar, felinele sunt vânători solitari și interacționează cu oamenii pe baza beneficiilor reciproce și a împărțirii teritoriului.

Comportamente ca aducerea prăzii moarte, percepute ca „utile”, sunt, de fapt, încercări instinctuale de a învăța un membru al „familiei” să vâneze sau de a contribui la o sursă comună de hrană.

Studiile de etologie susțin că pisicile percep oamenii ca feline mari, neîndemânatice, dar inofensive. Legătura emoțională puternică dintre pisici și stăpâni se bazează pe siguranța și stabilitatea mediului oferit de aceștia.