Puterea mieunatului: Cum au învățat pisicile să comunice eficient cu stăpânii și să își exprime afecțiunea / Vocalizările lor sunt un limbaj special creat pentru oameni, susține știința

Pisicile miaună doar la stăpânii lor? Deși recunoaște că există grupuri de experți care susțin această idee, Carly Moody, cercetătoare în științe animale la Universitatea din California, subliniază că: „Pur și simplu nu avem suficiente dovezi științifice pentru a ști dacă este adevărat sau nu”.

Moody, al cărui laborator studiază în prezent interacțiunea om-animal, afirmă că majoritatea cercetărilor pe aceste teme se bazează pe relatările stăpânilor despre interacțiunile cu pisicile lor și despre interacțiunile pisicilor cu alți membri ai familiei, inclusiv cu alte animale de companie. Așadar, din păcate, aceste informații sunt părtinitoare și au o arie de acoperire restrânsă. Dar ar putea exista o modalitate de a afla mai multe despre comunicarea pisicilor.

Cum comunică pisicile?

În orice caz, mirosul, nu sunetul, este principala modalitate de comunicare a pisicilor. Când pisica se freacă de mâna ta sau de canapea, transmite mesaje olfactive și captează informații, ba poate chiar îți spune că te iubește.

Într-un articol din 2002, publicat în revista Anthrozoös, autorii au scris: „S-a sugerat că pisicile se freacă de tovarășii lor umani din motive sociale, așa cum fac și cu alte feline, iar schimbul de mirosuri rezultat crește sentimentul de confort și siguranță al pisicii în mediul său de acasă”.

Vocalizările sunt considerate mult mai puțin importante decât aceste schimburi de mirosuri, susține Moody.

Discuția cu pisica ta

Însă, cel puțin pentru unele pisici, conviețuirea cu oamenii sporește importanța comunicării vocale. Specialista subliniază că unele cercetări sugerează că felinele învață să vocalizeze de mici. Un studiu publicat în revista Developmental Psychobiology a descoperit că pisoii comunică vocal cu mamele lor și pot chiar distinge vocea ei de alte pisici.

Când pisoii încep să interacționeze cu oamenii, învață cum să comunice cu noi, care suntem o specie foarte vocală. „Avem tendința să vorbim cu ei, așa că învață că este o modalitate eficientă de a obține ceea ce au nevoie”, spune Carly Moody.

Dar pisicile folosesc mieunatul pentru a comunica cu alte feline? O modalitate de a afla acest lucru ar fi studierea coloniilor de pisici sălbatice. Unele studii au fost efectuate în anii 1960 și 1970, dar rezultatele nu sunt foarte utile, subliniază experta.

„Pur și simplu nu au raportat foarte bine metodele de cercetare, așa că este cam greu de înțeles ce s-a întâmplat cu adevărat și ce a fost evaluat”, remarcă ea.

Noi metode de studiere a comunicării feline

Totuși, acum că dispozitivele video sunt ieftine și adăposturile de animale pline, cercetătorii ar putea avea o altă oportunitate de a face acest studiu corect.

„De fapt, facem niște cercetări privind pisicile din adăposturi în laboratorul meu și am descoperit că sunt mult mai puțin active în perioadele de adopție și în timpul sărbătorilor legale, când adăposturile sunt închise, dar super active noaptea”, dezvăluie Moody.

„Ne uităm la perechi de pisici care stau împreună. Așadar, ar fi foarte interesant să vedem dacă ele comunică prin sunete vocale, cum ar fi în timpul acelor interacțiuni nocturne când nu este nimeni prin preajmă”, adaugă specialista.

Puterea mieunatului

Indiferent dacă este folosit sau nu exclusiv cu oamenii, mieunatul pisicii este un lucru puternic, creat special pentru noi. „Pisicile au reușit să ne înfășoare în jurul lăbuțelor lor stăpânind mieunatul”, susține Jackson Galaxy, specialist în comportamentul felin.

Unul dintre lucrurile interesante despre pisici este că s-au domesticit singure, spune Galaxy. „Se bucurau în casele unde mâncarea era bună”. Și acest mieunat dulce a fost probabil foarte util în proces.

„Sunetul mieunatului este ceva la care oamenii reacționează, așa că pisicile continuă acel ciclu de autodomesticire”, potrivit expertului.