Un curs pentru antrenori şi monitori va fi organizat, în perioada 9 – 12 martie, la Universitatea de Ştiinţele Vieţii “Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi (USV), sub egida Federaţiei Ecvestre Române, transmite Agerpres.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Cursul este organizat în colaborare cu un club ecvestru din Iaşi, în cadrul unui parteneriat instituţional.

“Componenta teoretică a cursului se va desfăşura în spaţiile universităţii, iar partea practică va avea loc atât în cadrul Bazei hipice a USV Iaşi, cât şi la clubul CSE Equester Iaşi, oferind participanţilor condiţii optime pentru pregătire profesională aplicată. Evenimentul va răspunde nevoii tot mai accentuate de formare a unor tehnicieni competenţi atât pentru activităţi de agrement, cât şi pentru cele de performanţă ale cailor. Programul urmăreşte dezvoltarea unei abordări responsabile, centrate pe bunăstarea calului şi pe desfăşurarea activităţilor ecvestre într-un cadru de maximă siguranţă”, a declarat, pentru Agerpres, ing. Gabriel Moroşan, coordonatorul Bazei hipice a USV Iaşi.

Conform acestuia, pe întreaga perioadă a cursului participanţii au posibilitatea de a se caza în căminele universităţii şi de a servi masa la cantina instituţiei, beneficiind astfel de facilităţi integrate care să susţină desfăşurarea în condiţii optime a activităţilor de formare.