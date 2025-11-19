Direcția pentru Protecția Animalelor Ilfov a dat startul unei campanii masive de informare a locuitorilor. Bannere imense au fost amplasate pe străzile din toate localitățile. Scopul lor este de a-i face pe oameni să afle mai multe despre legislația în vigoare în ceea ce privește animalele, fie că vorbim de cele cu stăpân, sau de cele fără.

8 tipuri diferite de mesaje

Astfel, în fiecare localitate au fost amplasate între 8 și 16 bannere diferite, fiecare cu un mesaj important. În Bragadiru și la Snagov au fost puse și mesh-uri pe pasarelele pietonale. Totul, pentru a le atrage atenția oamenilor asupra importanței sterilizării și microcipării, dar și a adopției, un aspect asupra căruia Directia Protecția Animalelor a făcut progrese semnificative în ultimii ani.

”Bannerele au scop informativ și reprezintă o modalitate prin care populația poate afla despre diverse sancțiuni ce se aplică în cazul în care legea nu este respectată. O spunem mereu: informația este cheia,” a declarat, în exclusivitate pentru Pets&Cats, Raluca Băleanu, consilier la Protecția Animalelor Ilfov.

20.000 de euro investiți

Campania este finanțată exclusiv din fonduri private. O mare companie de la noi a făcut o sponsorizare în acest sens. Pe bannere au fost înscrise pasaje scurte din legislația privind protecția animalelor și conțin 8 mesaje diferite.

”Ce se întâmplă dacă tăiem cozile și urechile câinilor sau obligativitatea sterilizării și microcipării câinilor sunt doar câteva exemple de informații pe care le puteți citi pe bannerele amplasat”, a declarat, în exclusivitate pentru Pets&Cats, Raluca Băleanu, consilier la Protecția Animalelor Ilfov.

În paralel, Direcția pentru Protecția Animalelor Ilfov desfășoară ample campanii de sterilizare și microcipare, în mod gratuit, dar și campanii de adopții ale cățeilor din județ.