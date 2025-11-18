Peste 180 de animale, câini şi pisici, au fost sterilizate în campania gratuită derulată de Primăria Mediaș

Peste 180 de animale, câini şi pisici, au fost sterilizate în ultimele luni, în campania gratuită organizată de Primăria Municipiului Mediaş, în parteneriat cu Asociaţia Puppy Tears Animal Rescue, notează Agerpres.

Campanie de sterilizare cu rezultate extraordinare

„Campania s-a bucurat de un interes deosebit din partea medieşenilor, toate locurile disponibile fiind ocupate într-un timp foarte scurt. În total, 183 de animale au fost sterilizate: 132 de pisici (93 femele şi 39 masculi) şi 51 de câini (31 femele şi 20 masculi)”, potrivit comunicatului de presă.

Proprietarii de animale din Mediaş s-au putut programa, în luna septembrie, la unul dintre cele cinci cabinete veterinare partenere, iar începând cu luna octombrie au fost efectuate intervenţiile de sterilizare pentru pisici, respectiv de sterilizare şi microcipare pentru câini.

„La cabinetele veterinare s-au prezentat persoane din toate categoriile de vârstă, dovadă a implicării comunității în promovarea unui comportament responsabil față de animalele de companie.

Scopul principal al acestei inițiative a fost responsabilizarea proprietarilor de animale și reducerea numărului de animale abandonate din municipiu.

Le mulțumim pe această cale tuturor celor care au ales să participe la această campanie și ne reafirmăm angajamentul de a continua acțiunile dedicate bunăstării comunității locale, în toate domeniile de interes”, au transmis autoritățile.

