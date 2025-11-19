Un echipaj ASPA a salvat 10 cățeluși abandonați într-o pungă legată la gură. Puii au fost găsiți la timp, iar în prezent se află sub îngrijirea unui medic veterinar care îi hrănește cu biberonul la intervale scurte de timp.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Reprezentanții Autorității pentru Supravegherea și Protecția Animalelor au făcut public cazul pe care l-au sesizat la poliție. Cei de la ASPA au publicat și imagini cu cei zece pui de câine aruncați.

În sectorul 1 din București, într-o cutie de carton, se afla o pungă legată la gură. În interiorul sacoșei plângeau 10 suflete care n-ar fi supraviețuit dacă nu ar fi fost găsiți în timp util de salvatori.

„Într-o acțiune recentă desfășurată în sectorul 1, la marginea Capitalei, colegii noștri au găsit 10 pui de câine abandonați într-o pungă legată. Puii, de aproximativ 10 zile, au ajuns la adăpostul ASPA Bragadiru unde au fost hrăniți și îngrijiți cu bândețe. Fiind atât de mici, aceștia au fost preluați acasă de unul dintre medicii noștri veterinari, deoarece au nevoie să fie hrăniți la intervale scurte de timp”, au transmis reprezentanții ASPA București, pe Facebook.

ASPA: „Abandonul puilor este o consecință directă a nesterilizării”

Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor trage un semnal de alarmă asupra obligativității sterilizării și castrării câinilor de rasă comună.

„Abandonul puilor este o consecință directă a nesterilizării. Sterilizarea este o obligație legală, dar mai ales un gest de responsabilitate care previne înmulțirea necontrolată a câinilor, abandonul animalelor și suferința lor”, a atras atenția ASPA.

Reprezentanții Autorității au mai precizat că numai în prima jumătate a lunii noiembrie, 52 de pui ridicați de pe străzi au ajuns în adăposturile ASPA.

„Acești pui nedoriți, care au fost abandonați pe străzi, ar fi putut să nu se nască dacă femelele ar fi fost sterilizate. Acest caz a fost sesizat poliției”, au mai transmis reprezentanții ASPA.

Potrivit legii, toți câinii de rasă comună trebuie sterilizați, iar stăpânii care nu respectă această obligație riscă amenzi între 5.000 și 10.000 de lei. Totodată, abandonul este sancționat prin lege cu amenzi de până la 12.000 de lei.