Pisicile siameze sunt oficial simboluri naționale în Thailanda. Planul ambițios al guvernului de conservare a acestor feline speciale

Guvernul din Thailanda a aprobat o propunere de recunoaștere a pisicilor siameze drept simbol național al animalelor de companie, cu scopul de a “conserva moștenirea lor și de a stimula potențialul economic”, notează Bangkok Post. Decizia a fost luată în urma recomandărilor Comitetului Național pentru Identitate și se bazează pe dovezi istorice și genetice ale trăsăturilor lor unice.

Pisicile siameze au devenit simbol național în Thailanda

Pisicile thailandeze sunt o parte integrantă a culturii asiatice de secole, fiind prezente în tradiții, folclor și viața de zi cu zi. Cunoscute pentru aspectul lor special și natura prietenoasă și extrovertită, aceste feline sunt o sursă de mândrie națională.

Interesul mondial pentru pisicile thailandeze este în creștere, crescătorii încercând să înregistreze rasele pure și să stabilească standarde. Protejarea moștenirii feline a Thailandei este acum o prioritate a autorităților pentru a preveni revendicările străine.

La ora actuală există cinci rase pure thailandeze: Suphalak, Korat, Wichienmas, Konja și Khao Manee. Recunoașterea oficială a acestor feline este așteptată să promoveze conservarea, standardizarea și adoptarea pe scară largă în rândul pasionaților de animale de companie.

Măsura mai vizează protejarea drepturilor de proprietate și prevenirea înregistrărilor străine. De asemenea, este văzută ca o oportunitate de a stimula industriile creative, turismul și exporturile culturale legate de pisicile thailandeze.

Ministerul Culturii din Bangkok susține planul, considerându-l un pas cheie în conservarea identității Thailandei și asigurarea prosperității acestor pisici emblematice atât la nivel local, cât și global.

