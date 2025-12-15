Teckelii au furat startul sărbătorilor de iarnă. Parada anuală a „câinilor cârnat” în costume de Moş Crăciun s-a desfășurat la Londra

Unii aşteaptă parada celor Trei Magi sau vor cu orice preţ să vadă sania lui Moş Crăciun, alţii se înghesuie în fiecare an, în capitala britanică Londra, să asiste la adunarea festivă a “câinilor cârnat”, potrivit Agerpres.

Parada teckelilor, spectacolul adorabil care cucerește Londra

Proprietari de teckeli şi iubitori de câini s-au adunat duminică, 14 decembrie, în Hyde Park, unul dintre principalele parcuri din Londra, pentru a participa la o paradă canină plină de culoare. Regula este simplă: teckelii trebuie să poarte cele mai frumoase haine festive (pulovere confortabile, căciuli de Moş Crăciun, beteală…).

Prima ediţie a acestei parade neobişnuite a avut loc în urmă cu opt ani, organizată de Ana Rodriguez din dorinţa de a-l ajuta pe teckelul ei, Winston, să socializeze mai mult. Succesul nu s-a lăsat aşteptat. În prezent, aceasta este o oportunitate pentru teckelii londonezi de a se întâlni, de a se juca şi de a participa la o competiţie a celor mai frumoase costume, în timp ce proprietarii câinilor au ocazia să se cunoască. Imagini video de la această paradă, postate pe reţelele sociale, se bucură de mare succes.

Stăpânii își laudă câinii

Online, dar şi în viaţa reală, toată lumea îşi împărtăşeşte dragostea pentru teckeli: “Sunt năzdrăvani şi încăpăţânaţi, foarte afectuoşi, foarte amuzanţi şi plini de caracter”, a declarat Nicky Bailey, proprietara a trei teckeli (Una şi cei doi pui ai ei de 19 săptămâni, Ember şi Finnegan). Toţi trei au purtat costumașe roşii.

Pentru Jon Rummins, în vârstă de 43 de ani, care şi-a adus căţelul, pe Bear, într-o ţinută cu tematică de Crăciun, teckelii sunt pur şi simplu nişte “războinici”, în pofida dimensiunilor lor reduse. El a explicat că purtarea şi caracterul lor jucăuş merg mână în mână cu “sindromul Napoleon”, ceea ce înseamnă că “se cred mari şi puternici, deşi nu sunt deloc aşa”.

Grace McCarthy, în vârstă de 19 ani, susține părerea lui Jon Rummins. Câinele ei, pe care l-a numit Sausage, este deosebit de “gălăgios”. “Îi place să socializeze şi să fie împreună cu alţi câini“, a adăugat proprietara.