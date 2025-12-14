VIDEO EXCLUSIV I Animalele de companie, prezente la protestul pentru justiție din Capitală. Câinii și-au însoțit stăpânii pas cu pas, printre pancarte și scandări (FOTO)

Peste 1000 de oameni participă duminică seara, 14 decembrie 2025, la marșul “Împreună pentru Justiţie”, în Piața Victoriei din Capitală pentru o justiție independentă. Însă printre pancarte, lozinci și drapele, atenția a fost atrasă și de o prezență mai puțin obișnuită pentru un protest: animalele de companie. Câțiva dintre participanți și-au adus și câinii în centrul Bucureștiului.

Animalele de companie participă la protestul pentru justiție din Capitală

Unii români au ales să vină la manifestație însoțiți de câinii lor, transformați pentru câteva ore în adevărați „protestatari cu blană”. Ținute în lesă, purtând zgardă și hamuri și atrase de mulțime, zgomot și lumini, animalele au mers alături de stăpâni pe traseul marșului, de la Fântâna de la Universitate până în Piața Victoriei.

Românii cer demisii la nivel înalt

Coloana de manifestanţi, care a mărşăluit de la Fântâna de la Universitate până în Piaţa Victoriei, a fost deschisă de protestatari cu două pancarte albe inscripţionate cu mesajele “Justiţie fără telefoane” şi “Când Savonea salvează corupţii, noi salvăm Justiţia! Revocare”.

De asemenea, alte pancarte au texte precum “Toţi pentru justiţie”, “Justiţie capturată, /O vrem eliberată”, “Justiţia asigură protecţie pentru corupţi”, “Justiţie independentă”. Mulţimea scandează “Justiţie, nu corupţie”, “Afară, afară/ Cu mafia din ţară”, “PSD şi PNL, aceeaşi mizerie”, “PSD, ciuma roşie”.

Drapelele României şi Uniunii Europene însoțesc protestatarii care au adus şi o fotografie în mărime naturală a Liei Savonea, afişând mesajul ‘Asigur protecţie pentru corupţi’.

Manifestanţii cer demisia preşedintei Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Lia Savonea, a ministrului Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a ministrului Justiţiei, Radu Marinescu, şi a procurorului şef al DNA, Marius Voineag, în a cincea seară consecutiv în care oamenii ies în stradă pentru a susţine independenţa justiţiei.

